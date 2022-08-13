Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4 küçüldü

Savaştaki Rusya'da 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık bazda ekonomik küçülme oranı yüzde 4'te kaldı. Marttaki tahminler yüzde 10 küçülme olacağı yönündeydi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgali nedeniyle NATO ülkelerinin sert yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4 oranında küçüldü. Yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 3,5 oranında büyümüştü.

İkinci çeyrekteki küçülme oranı tahminlerin altında kalsa da Rus ekonomisinin büyüklüğü 2018 yılı seviyelerine geri döndü.

Bloomberg anketindeki son beklenti, Rusya ekonomisinin bu dönemde yüzde 4,7 oranında küçüleceği yönündeydi. Marttaki anketteki beklenti ise yüzde 10 ile çok daha sert küçülme olacağı beklentisiydi ancak gerçekleşme bu ilk tahmine göre çok daha ılımlı oldu.

Ülkede enflasyon temmuzda yüzde 15,1 olarak açıklanmıştı.

MERKEZ BANKASI ADIMLARI

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Alexey Zabotkin, ekonominin yeni bir uzun vadeli dengeye doğru hareket ettiğini, yeniden yapılanma olduğunu ve büyümenin devam edeceğini söyledi.

Ukrayna işgali gerekçesiyle Batı ülkeleri tarafından 300 milyar dolarlık rezervi dondurulan Rusya Merkez Bankası, savaşın hemen ardından sermaye kontrolleri ve sert faiz artışlarıyla finansal çöküşün önüne geçmiş, para birimi rublenin dolar ve Euro gibi para birimleri karşısındaki değeri savaş öncesinin de üzerine çıkmıştı.

Banka daha sonra faiz indirimleriyle ekonomiyi canlandırma adımları atmıştı.

Rusya’nın yaptırımlara rağmen yüksek fiyatla enerji ve emtia ihracatını devam ettirebilmesi, cari fazlasının hızla artmasını da beraberinde getirmişti.

ABD’nin önde gelen bankalarından JP Morgan, Rus ekonomisinin 2022 yılı genelinde yüzde 3,5 oranında küçüleceğini tahmin ediyor.

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