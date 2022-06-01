Rus Gazprom iki şirketin gazını kesti
Rusya'nın ulusal doğalgaz şirketi Gazprom, Orsted ve Shell Energy'ye doğalgaz tedariğini durdurdu
Rus enerji şirketi Gazprom, ruble cinsi ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Danimarkalı Orsted ve Shell Energy şirketlerine doğalgaz tedariğini durdurdu.
Shell Energy’nin Almanya’ya doğalgaz satışı için sözleşmesi bulunuyor.
Gazprom dün ruble cinsinden ödeme yapmayı reddettiği gerekçesiyle Hollandalı şirket GasTerra’ya doğalgaz akışını tamamen kestiğini açıklamıştı.
Danimarka dün Rusya’dan doğalgaz alımına son verilebileceğine işaret ederken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Macaristan’ın itirazlarını aşarak Rusya’dan ham petrol ithalatının yüzde 90 oranında azaltılması için prensipte anlaşarak Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya karşı şu ana kadarki en ağır yaptırımlar üzerinde uzlaşı sağlamıştı.
Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan ve Finlandiya’ya doğalgaz sevkiyatını durdurmuştu. (REUTERS)