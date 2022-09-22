Rus yetkililer: Mir kartları Türkiye’de çalışmaya devam ediyor

Rusya'nın Ulusal Kartlı Ödeme Sistemleri'nden bir yetkili Mir kartlarının Türkiye'de çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Reuters’ın Rusya’nın Ulusal Kartlı Ödeme Sistemleri’nin yöneticisinden aktardığı bilgiye göre Rus Mir banka kartları, bazı bankaların kullanımlarını askıya almasına rağmen işlemeye devam ediyor.

ABD geçtiğimiz hafta Türkiye’de de kimi bankaların kabul ettiği ödeme sisteminin yaptırımlardan kaçmanın aracı olabileceğini belirterek bu sistemi kullanan kuruluşları uyarmıştı. Uyarıların ardından Denizbank ve İş Bankası pazartesi günü sistemi askıya aldıklarını açıklamıştı.

RUSYA MERKEZ BANKASI: MİR KULLANAN ÜLKELER ARTACAK

Rusya Merkez Bankası ise geçen hafta, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlardan kaçmaya çalışan kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirmesine rağmen Mir kartlarının kullanılabildiği ülkelerin sayısını arttırma vaadinde bulunmuştu.

Mir kartları şu an yalnızca Küba, Güney Kore, Vietnam ve birkaç eski Sovyetler Birliği ülkesinde kullanılabiliyor. Türkiye’de şuanda Vakıfbank, Ziraat Bank ve Halkbank bu sistemi kullanmaya devam ediyor.

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