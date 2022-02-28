Ruslar yaptırımları kripto ile mi delecek? Binance’dan Rusya açıklaması

Batılı güçlerin Rusya'ya getirdiği finansal yaptırımlara kripto teknolojisinin bir alternatif oluşturup oluşturamayacağı tartışılırken dünyanın en büyük kripto borsası Binance'dan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Ukrayna’da düzenlediği askeri harekat nedeniyle sert ekonomik yaptırımlara maruz kalırken kripto dünyasından konu ile ilgili ilk açıklama geldi. Dünyanın işlem hacmi olarak en büyük kripto para borsası olan Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacaklarını açıkladı.

BİNANCE’DAN AÇIKLAMA

Binance sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada “Milyonlarca masum kullanıcının hesabını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kriptonun amacı dünya genelindeki insanlara daha geniş bir finansal özgürlük sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Binance dün Ukrayna’ya 10 milyon dolarlık insani yardımda bulunacağını açıklamıştı. Ayrıca Ukrayna, savunmasını finanse etmek için kripto para üzerinden bağış kabul ediyor.

Batının Rusya’yı küresel finansal sistemden dışlayacak yaptırımları yüzünden kriptonun bir alternatif haline gelip gelemeyeceği konuşuluyordu.

Geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Rus bankalarının dünya piyasalarında finansal işlem ve havale yapmasını engellemek için “SWIFT /BIC” sisteminin dışında tutulmasını kararlaştırdı. Ayrıca Rusya Merkez Bankası ve Rus oligarkların yurtdışındaki finansal varlıkları dondurulacak.

KRİPTO YAPTIRIMLARI DELEBİLİR Mİ?

Bir ülkenin SWIFT’den çıkarılması, kilit bankaların küresel finansal sistemden büyük ölçüde kopacağı anlamına geliyor. Moskova’nın SWIFT’den dışlanması sonrası Rus bankaları, diğer ülkelerdeki bankalarla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için alternatif yollar arayacak. Bu alternatif yollardan bazıları Rusların kendi kurdukları ödeme sistemi.

Ancak bu ödeme sistemlerinin yanında batılı güçler yaptırımların kripto aracılığı ile de delinebileceğinden endişe ediyor. Analistlerse kriptonun merkezi olmayan yapısının dijital varlıkları tamamen kesmeyi zorlaştıracağını söylüyor.

RUSYA’DA KRİPTO ÇOK YAYGIN

Londra merkezli risk danışmanlık firması AnotherDay yöneticisi Marlon Pinto da bankacılık sistemine duyulan güvensizlik nedeniyle kripto para birimlerinin Rusya’nın finansal sistemindeki payının diğer birçok ülkeden daha büyük olduğunu belirtti.

Bir Rus hükümeti raporuna göre Rus vatandaşları tarafından açılan 12 milyondan fazla kripto para cüzdanı olduğu ve ülkedeki kripto para hacminin ise 23 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Blok zincir analiz firması Elliptic’e göre, küresel finans piyasalarına erişimini sınırlayan ABD’nin katı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan İran, yaptırımları atlatmak için kripto para madenciliğini kullandı. Ayrıca küresel finansal güçlerin yaptırımına maruz kalan diğer ülkelerden Kuzey Kore, Venezuela gibi ülkelerin de kripto teknolojisini yoğun bir şekilde kullandığı tahmin ediliyor..

Yine de mevcut küresel bankacılık sistemindeki Rus işlemlerinin devasa büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda finansal sistemde kullanılan kripto paraların payı şimdilik oldukça yetersiz. Bu payın ne kadar artırılabileceği ise belirsiz.

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