Rusya-Ukrayna savaşı Antalya’da ev kiralarını yüzde 100 arttırdı

Antalya'da pandemi döneminde başlayan göçle yükselişe geçen kira ve ev satış fiyatları Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ardından zirveye çıktı. Normal şartlarda ev kiralarının 3-4 bin olduğu bölgelerde bu rakamların 13 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar; "Şu anda kiralık ve satılık ev talebi yüksek fakat ev yok. Antalya'ya gelen öğrenci, memur ev bulamıyor ya da kiralar çok uçuk" dedi.

İsmail AKIN

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Antalya’ya pandemi öncesi ve sonrasının getirdiği göç rüzgârı şimdilerde de savaş nedeniyle devam ediyor. Savaştan kaçan Rus ve Ukraynalıların, “güvenli liman” olarak gördükleri Türkiye’de kalacak yer olarak tercih ettikleri illerin başında Antalya geliyor. Kentin bir çok bölgesinde ev kiraları yüzde 100 artarken ev sahipleri kiralarını 1 yıllık peşin veren yabancıları tercih ediyor.

“PANDEMİ SONRASINDA PİYASA HARETETLENDİ”

Pandemi sonrasında emlak piyasasının hareketlendiğini belirten Çağlar; “Türkiye’nin birçok ilinden, Asya, Avrupa, İran ve Ortadoğ’dan Antalya’ya uzun yıllardır yaşanan bir göç durumu vardı. Son süreçte yaşadığımız pandemi de yaşanan göçü bu hızlandırdı. Göçün yoğun olması nedeniyle mevcut kiralık ve satılık evlere talep artı. Talebin artması ile birlikte kiralık ve satılık ev bulmakta sıkıntı yaşandı. Bu durum ev satışlarında ve kiralarında yükselmelere yol açtı. Bir ay önce başlayan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta var olan durumu ikiye katladı. Bunda dolayı kiralık ve satılık ev fiyatları yüzde 100’ün üzerine çıktı. Yaşana bu durum ise Antalyalıların hayatlarını olumsu şekilde etkiledi. Savaş öncesinde 3 bin lira olan bir ev 13 bin lira gibi rakamlara yükseldi” dedi.

“TALEP ÇOK EV YOK”

Şu anda kiralık ve satılık ev talebinin yüksek olduğunu fakat ev bulunamadığını ekleyen Çağlar; “Antalya’ya gelen öğrenci, memur ev bulamıyor yada kiralar çok uçuk. Kente gelen Rus ya da Ukraynalılar bile 3-5 kişi birleşik ev tutuyor. Dışarıda yaşanan sıkıntılar yada tercihler nedeni ile gelen yabancılar burada kalıcı bir hayata geçerlerse var olan sıkıntı kalıcı olacaktır. Sorunun temeli ise kent merkezinde konut yapımı için arsa kalmayışıdır. Yani inşaat yapılacak alan kalmadı. Ençok tercih edilen bölgelerde buraları yani kent merkezi, denize yakın olan bölgeler. Şu anda kiralık ve satılık ev talebi yüksek fakat ev yok. Antalya’ya gelen öğrenci, memur ev bulamıyor yada kiralar çok uçuk” diye konuştu.

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