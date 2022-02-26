İşgal yaş sebze meyve ihracatçısını da vurdu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan ile Rusya'nın Ukrayna işgalinin ihracatçıya olan etkilerini konuştuk. Yaş sebze meyve yüklü 120 TIR'ın yolda mahsur kaldığı bilgisini veren Uçak, savaşın sürmesi halinde aylık kayıplarının 30 milyon doları bulacağını söyledi.

Gamze BAL

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali insani krize neden olmasının yanı sıra Ukrayna ile Türkiye arasındaki ticareti de riske soktu.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ukrayna’da gümrüklerin hiçbiri çalışmıyor, araç girişi yapılamıyor. Ülke genelinde Ukrayna’ya yaş sebze ve meyve göndermek üzere yola çıkan yaklaşık 120 TIR yolda mahsur kaldı” dedi.

Bunun 2 bin 400 ton yaş sebze meyveye tekabül ettiğini kaydeden Uçak, “Ciddi anlamda kayıp söz konusu. Bu ürünleri başka ülkelere ya da iç piyasaya veremezsek 2 milyon dolara yakın kayıp yaşarız” diye konuştu.

Uçak, savaşın bir ay sürmesi ve ihracatın bir ay aksaması durumunda, aylık yaş sebze ve meyve ihracatında sadece Ukrayna pazarı kaynaklı 30 milyon dolarlık kayıp yaşayabileceklerine işaret etti.

ÖNCEKİ ALACAKLAR DA KALDI

İki ülke arasındaki savaş öncesi giden ürünlerden dolayı ihracatının alacağı olduğuna da dikkat çeken Uçak, “Bir diğer önemli konu da, ihracatçıların bu alacaklarında ciddi problemler yaşaması olacak” diye konuştu.

‘KARADENİZ’İ ÇOK ETKİLEDİ’

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan da bölgeden ve ülke genelinden Rusya’ya giden TIR’larda sorun olmadığını ancak Ukrayna’ya giden hem ihracat hem ithalat TIR’larında sıkıntılar yaşandığını, istop edip yolda bekleyen araçların olduğu bilgisini verdi.

Bu savaşın Karadeniz Bölgesi’ndeki ticareti oldukça etkilediğine işaret eden Gürdoğan, “Doğu Karadeniz'den Ukrayna'ya 5 milyon 381 bin dolarlık bir ihracat var. Rusya'ya baktığımız zaman Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 242 milyon 584 bin dolarlık bir ihracatı söz konusu” dedi.

Ayrıca Türkiye’nin bu iki ülkeden yüksek miktarda ithalat yaptığını da anımsatan Gürdoğan, “Doğalgaz ve buğday konusunda bu pazarlara bağlıyız. Türkiye ithalatının yüzde 40'ını buralardan karşılıyoruz” diye konuştu.

Bu savaşın bir ay boyunca ticareti etkilemeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Gürdoğan, “Bir ay sürmesi de ihracatımızın hemen hemen aylık yüzde 20-30 düşmesine yol açar” değerlendirmesinde bulundu.

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