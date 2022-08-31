Rusya’da batılı markaların yerini Çin alıyor

Yaptırımlara takılmak istemediği için Rus pazarından çekilen yabancı markaların yerini Çinli şirketler alıyor. Rusya geçen ay Çin’den 6,7 milyar dolarlık mal satın aldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara takılmak istemeyen birçok markanın Rus pazarında bıraktığı boşluğu Çinliler dolduruyor.

Bloomberg'in haberine göre Çin otomobilleri, televizyonları ve akıllı telefonları Alman ve Güney Kore ürünlerinin yerini alıyor.

Rusya; ABD ve müttefiklerinin uyguladığı yaptırımlara katılmayan ülkelerdeki malları alarak ekonomisinde herhangi bir aksama yaşanmasını önlemeye çalışıyor.

Moskova ayrıca Euro ve dolar cinsinden alımların yasaklanmasının ardından Rusya Ulusal Varlık Fonu'nun Çin, Hindistan ve Türkiye'nin para birimlerine yatırım yapmasına olanak tanıması için düzenlemeler yapıyor.

ÇİN OTOMOBİLLERİ REVAÇTA

Rusya'nın Asya'ya yönelişi savaş öncesinde de mevcut olsa da savaştan sonra bu eğilim hızlandı.

Rus otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 75 oranında çökse de Çinli otomobil şirketleri Great Wall Motor ve Geely Automobile'ın araçlarının satışları temmuzda sabit kaldı. Bu da Çinli markaları en çok satılan otomobiller arasına yerleştirdi.

Avtostat'ın verilerine göre Rusya'nın son çeyrekteki yeni otomobil ithalatının yüzde 81'i Çin'den yapıldı. İlk çeyrekte bu oran yüzde 28'di.

Akıllı telefon pazarı da Apple ve Samsung'un sevkiyatları askıya almasıyla Çin’in lehine değişti.

AKILLI TELEFONDA ÇİN DALGASI

Rusya'nın en büyük telefon operatörü Mobile TeleSystems PJSC’ye göre Çinli Xiaomi ikinci çeyrekte Rusya’nın en çok satan akıllı telefon markası oldu ve Samsung’u tahtından indirdi. Bununla birlikte ikinci çeyrekte en çok rağbet gören ilk beş markadan üçü Çinliydi.

Izvestiya gazetesinin geçen ay online perakendecilere atıfta bulunarak yaptığı habere göre, Japon ve Koreli şirketler sevkiyatları durdurduğu için Çin televizyon setlerine olan talep savaştan sonra neredeyse iki katına çıktı.

‘İKİLİ TİCARET 2022’DE 190 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR’

Çin geçen yıl Rusya’nın toplam ithalatının yaklaşık yüzde 25’ini sağlamıştı. Yine de iki ülke arasındaki ilişki epey asimetrik. Rusya pazarı Çin ihracatının yüzde 2,3’ünü oluşturuyor.

Rusya, geçen ay Çin’den bir önceki yıla göre yüzde 20’den fazla artışla 6,7 ​​milyar dolarlık mal satın aldı.

Rus haber ajansı Tass’ın bir Rus yetkiliye dayandırdığı 17 Ağustos tarihli habere göre, yüksek enerji fiyatlarının artırdığı ikili ticaret 2022’de üçte bir oranında artarak 190 milyar dolara çıkabilir.

‘DAHA FAZLA ÇİNLİ MARKA İHRACAT YAPMAK İSTİYOR'

Citigroup’un Rusya baş ekonomisti Ivan Tchakarov'a göre Çin’in her zamankinden daha önemli bir partner olmasıyla, yuan ticareti bu yıl Moskova Borsası’nda 40 kattan fazla arttı.

Moskova merkezli düşünce kuruluşu Stratejik Araştırma Merkezi'nde analist olan Boris Kopeikin ise daha fazla sayıda Çinli şirketin yaptırımlarla karşılaşmadan Rusya’ya nasıl ithalat yapılacağını öğrendiğini söyledi.

BOŞLUKTAN TÜRK ŞİRKETLER DE YARARLANIYOR

Batılı şirketlerin Rus pazarından çıkışı Türk şirketlerin de Rusya'daki varlığını artırmasına neden oldu.

Türk ayakkabı üreticisi FLO mayıs ayında küresel spor giyim şirketi Reebok'ın Rusya'daki 100'den fazla mağazasını satın alırken Fiba ve Anadolu Efes gruplarının ülkede büyük satın alımlar gerçekleştirdiği duyurulmuştu. Ayrıca Rus gazete İzvestiya geçen ay yaptığı haberde İpekyol, Mudo, adL, LTB, Twist'in Rusya'da mağazalar açacağını belirtmişti. Bu şirketlerin devralacağı yerlerin küresel markaların kullandığı mağazalar olacağı tahmin ediliyor.

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