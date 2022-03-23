Rusya’dan çekilmek isteyen dev bankalar 100 milyar dolarlık risk altında

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından uygulanan batı yaptırımları nedeniyle ülkeden çekilmeye çalışan küresel bankacılık endüstrisinin dev aktörleri, bu operasyonları nedeniyle yaklaşık 100 milyar dolarlık risk altında.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Raiffeisen Bank, Societe Generale ve Citigroup’un da aralarında bulunduğu Avrupalı bankalar ve Goldman, JPMorgan gibi ABD devleri ülkeden çekilmeye çalışıyor.

Ancak bu ülkelerin Rus iş dünyasıyla kurduğu karmaşık bağlar bu çekilmeyi zorlaştırıyor. Uzmanlar Rusya’dan çekilmeye çalışan bankaların yaklaşık yaklaşık 100 milyar dolarlık risk altında olduğunu belirtiliyor.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rus milyarderlere uzun süredir hizmet veren küresel finans şirketleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkeden çekiliyor.

DEVLER ÇEKİLİYOR

Rusya’da binlerce çalışanı ve milyarlarca dolarlık varlığı bulunan Citigroup., ülkedeki operasyonlarının çoğunu sonlandıracağını söyledi. Goldman Sachs, JPMorgan ve Deutsche Bank da Rusya’yı terk etmeye çalışıyor. Pek çok banka Dubai gibi merkezlere taşınmanın hazırlığında.

Wall Street devleri, ABD ve diğer batılı güçlerin Rusya’ya uyguladığı finansal yaptırımlar nedeniyle ülkeyi terk etmeye hazırlansa da dev bir ekonomiden bankacılık faaliyetlerini tümüyle çekmek oldukça riskli bir operasyon.

Yatırımcıların ellerindeki Rus hisseleri ve tahvilleri de bu çekilmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca Rus milyarderlerin bu bankaların kurduğu ortaklıklardaki büyük yatırımları da bankalar için ayrı bir risk oluşturuyor.

100 MİLYAR DOLARLIK RİSK

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Raiffeisen Bank, Citigroup ve Deutsche Bank’ın da aralarında bulunduğu bir düzine kredi kuruluşunun Rusya’da yaklaşık 100 milyar dolarlık varlığı risk altında.

Konu ile ilgili Bloomberg’e bilgi veren yatırımcı Bill Browder, yatırım bankalarının Rusya’nın dışa açılmasında ve paranın dünyanın geri kalanına taşınmasında ayrılmaz bir rol oynadığını söyledi. Browder, “Oligarkların hepsini batılı yatırımcıların bu şirketlere ve sahiplerine milyarlarca dolar aktarmasına sebep olacak kadar meşru gösterdiler” dedi.

Rusya ve küresel bankalar arasındaki karmaşık ilişkiler ağına bir örnek de yaptırıma tabi tutulan milyarderler Mikhail Fridman ve Petr Aven’ın da aralarında bulunduğu yatırım şirketi LetterOne Holdings. Bloomberg’in bildirdiğine göre, 2020’nin sonunda Avrupa Bankaları’nda LetterOne’un yüz milyonlarca dolarlık parası var.

Tüm bu karmaşık ilişkiler nedeniyle Wall Street devlerinin operasyonlarını acil bir şekilde sonlandırıp sonlandıramayacağı ise merak konusu.

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