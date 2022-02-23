Rusya’nın en zenginleri Ukrayna krizi yüzünden 32 milyar dolar kaybetti

Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Rus milyarderlerin toplam serveti, dev şirketlerin hisselerindeki erime nedeniyle yılbaşından bu yana 32 milyar dolar geriledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın süper zenginlerinin serveti Ukrayna krizi nedeniyle 32 milyar dolar azaldı. Ukrayna’da artan gerilimin bu servet düşüşü hızlandırabileceği düşünülüyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre ülkenin 23 dolar milyarderinin şu anda 343 milyar dolarlık net serveti bulunuyor. Bu rakam yıl sonunda 375 milyar dolardı.

Putin’in Lunask ve Donetsk’teki yönetimleri tanımasının ardından Rusya’da borsalar bu hafta sert düştü. Ayrıca Almanya, Rusya ile yürüttüğü doğalgaz projesi Kuzey akım 2’yi durdurdu ve İngiltere’nin beş Rus bankasına ve Rusya’nın en zengin insanlarından Gennady Timchenko’nun da aralarında bulunduğu üç iş insanına yaptırım uyguladı.

İngiltere’nin yaptırım listesinde ayrıca hattı inşaat firması Stroygazmontazh’un sahipleri 65 yaşındaki Boris Rotenberg ve yeğeni 48 yaşındaki yeğeni Igor Rotenberg de yer alıyor.

SERVETLERİ GERİLEDİ

Bu kararlarla birlikte piyasalarda yaşanan sert gerileme milyarderlerin servetlerinin de erimesine neden oldu. Dünyanın en zengin 500 kişisinin listelendiği Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yer alan Gennady Timchenko, 2021 sonundan itibaren servetinin üçte birini kaybetti. Timchenko en çok serveti düşen Rus milyarderler listesinin başında yer alıyor.

Eski bir Sovyet subayının oğlu olan ve 1990’ların başından beri Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mesaisi olan 69 yaşındaki Timchenko, Rus doğalgaz devi Novatek’teki hisseleri sayesinde şuanda 16 milyar dolarlık bir servete sahip.

MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP

Novatek’in diğer hissedarı Leonid Mikhelson da serveti azalan zenginler arasında. Mikhelson’un servetinin bu yıl 6,2 milyar dolar düştüğü tahmin ediliyor.

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Vagit Alekperov’un ise net servetinin yüzde 17’si eridi. Alekperov’un kaybı yaklaşık 3,5 milyar dolar.

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