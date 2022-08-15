Rusya’nın Ukrayna’ya doğalgaz ödemesi sorunsuz gerçekleşti

Rus enerji devi Gazprom, Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz’a yapması gereken aylık ödemeyi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Geçen hafta petrol sevkiyatında bir ödeme krizi yaşanmıştı.

Sozcu.com.tr

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Gelişmeleri yakından takip eden kişilere göre Rusya'nın bu ay Ukrayna'ya doğalgaz geçişi için yaptığı ödeme sorunsuz gerçekleşti. Geçen hafta petrol sevkiyatına yönelik benzer bir işlemde aksaklık yaşanmıştı.

Ödeme problemleri nedeniyle Druzhba boru hattının bir bölümünde petrol sevkiyatı durdurulmuştu.

Bloomberg'in haberine göre Rus devletinin işlettiği Gazprom geçen hafta Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz'a aylık düzenli ödemesini gönderdi ve ödeme kabul edildi.

PETROL SEVKİYATINDA PROBLEM YAŞANMIŞTI

Alım satım işlemi yapanlar Druzhba petrol boru hattının bir kısmından yapılan sevkiyatların, Avrupa yaptırımları nedeniyle Rusya'dan Ukrayna'ya yapılan mali transferin durdurulmasının ardından kritik öneme sahip ödemelerde meydana gelebilecek olası kesintiler konusunda gergindi. Söz konusu sorun geçen hafta çözüldü.

Gazprom'un temsilcileri konuyla alakalı sorulara yanıt vermedi. Naftogaz da herhangi bir açıklama yapmadı.

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz arzında kısıntıya gitmesi enerji fiyatlarının rekor düzeyde yükselmesine ve yaşam maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Doğalgaz sevkiyatının gerçekleştirildiği ana boru hattı Kuzey Akım-1'deki akışlar geçen hafta yüzde 20 düzeyindeydi. Ukrayna üzerinden yapılan sevkiyatlar da normalin epey altında.

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