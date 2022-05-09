Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar devrede

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle batılı ülkelerin getirdiği ekonomik yaptırımlara yenileri eklendi. G7 ülkeleri Rus petrolüne ambargo koyarken ABD yeni yaptırımları devreye aldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından batılı ülkelerin başlattığı ekonomik ve finansal yaptırımlar genişliyor. Dün düzenlenen G7 toplantısında yeni kararlar alınırken ABD de bir yaptırım paketi açıkladı.

G7 ülkeleri, dün petrolünün ithalatını yasaklanacağını veya aşamalı olarak durdurulacağını taahhüt etti. Bununla birlikte ABD de Moskova’yı cezalandırmak amacıyla Gazprombank yöneticilerine ve diğer işletmelere yönelik yaptırımları açıkladı.

‘RUS EKONOMİSİNE SERT DARBE’

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşan G7 grubu, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları devreye aldı. G7 liderlerinin dün yaptığı sanal toplantı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin katılımıyla gerçekleşti.

Beyaz Saray’dan toplantı ile ilgili yapılan açıklamada bu yasağın Rusya ekonomisine sert bir darbe olacağı ve savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyulan geliri Rusya’nın elinden alacağı belirtildi.

Açıklamada, “G7, istikrarlı küresel enerji kaynakları sağlamak için birlikte çalışmayı taahhüt ederken, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çabalarını da hızlandırıyor” ifadelerine yer verildi.

ABD’DEN YENİ YAPTIRIMLAR

Öte yandan ABD, Rusya’ya yönelik bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Rusya’nın bankacılık varlıklarının üçte birine sahip olan Sberbank’tan sekiz yönetici, en son yaptırım listesine eklendi. Bununla birlikte Moskova Sanayi Bankası 10 iştiraki de yaptırım listesine eklendi.

Konu ile ilgili Reuters’a bilgi veren yetkililer, “Bu yaptırımlar Rusya’nın küresel mali ve ekonomik sistemden çıkarılmasının bir devamıdır. Putin’in işgali devam ederse Rus ekonomisi için güvenli bir liman kalmayacak” değerlendirmesine bulundu.

PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Petrol ihracatının durdurulması kararının açıklanmasının ardından enerji piyasaları da dalgalandı. Petrol piyasasında yeni haftanın ilk işlemlerinde fiyatlamalara G7’nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı etti.

ABD ham petrolü dalgalı bir açılışın ardından 110 dolar civarına otururken, Brent petrol de 112 dolara geldi.

RUS TELEVİZYONLARI YAPTIRIM LİSTESİNDE

Bununla birlikte ABD, üç Rus televizyon kanalına yasak getirirken Amerikalıların Ruslara muhasebe ve danışmanlık hizmeti vermesini yasakladı. Ayrıca 2 bin 600 Rus ve Belaruslu yetkiliye vize kısıtlaması getirdi.

Channel One Russia, Russia-1 ve NTV Yayın Şirketi’nin yaptırım listesindeki televizyon kanalları olduğu açıklandı.

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