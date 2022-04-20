Sakarya Gaz Sahası için proje bazlı devlet desteği

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Zonguldak'ta Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğalgaz madenciliği yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Zonguldak’ta Sakarya Gaz Sahası’nda yapılacak doğalgaz madenciliği yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, destek sağlanacak projenin toplam sabit yatırım tutarı 145.1 milyar TL, proje süresi 11 yıl olarak belirlendi.

1018 KİŞİ İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 olarak belirlenen ve yatırım süresi olan 11 yılın sonunda projenin yılda 14 milyar sm3 doğalgaz üretimi kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Toplam 1,018 kişi ilave istihdam sağlanacak projeye destek kapsamında, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, ve indirimi ile yüzde 100 oranında vergi indirimi sağlanacak. (REUTERS)

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