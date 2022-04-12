Sanayi üretimi şubatta arttı

TÜİK'e göre, 2022 Şubat'ta sanayi üretimi aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda ise yüzde 13,3 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Şubat’a ilişkin Sanayi Üretim Endeksini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 4,4, yıllık yüzde 13,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 Şubat’te madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI

Öte yandan, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, şubat ayında yıllık bazda yüzde 9.2 artarak büyümesini 20’inci aya taşıması bekleniyordu.

Reuters’ın 7 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, sanayi üretiminde şubatta artış beklentileri yüzde 4.8 ile yüzde 11.4 bandında yer almıştı. TÜİK’in açıkladığı veriler ise, sanayi üretimindeki artışın beklentileri aştığını ortaya koydu.

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