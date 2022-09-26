Sanayide kapasite kullanım oranı eylülde arttı
Merkez Bankası'nın verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4'e yükseldi.
Merkez Bankası (TCMB) 2022 Eylül’e ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranını açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine çıktı.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINDA SERT DÜŞÜŞ
Dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 77,2 iken eylülde yüzde 74,9’a indi.
Ara mallarda kapasite kullanım oranı ise ağustosta yüzde 78,3 iken eylülde yüzde 77,4’e geriledi.
Yatırım mallarında ise kapasite kullanım oranı yüzde 72,2’den yüzde 78,3’e çıktı.