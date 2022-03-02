Saray müteahhidine kapalı kapılar ardında dev bir ihale daha

AKP iktidarının gözde müteahhidi Rönesans'a kapalı kapılar ardında dev bir ihale daha verildi. Kimseye duyurulmadan yapılan ihaleye özel davetle katılan Rönesans, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ni 1 milyar 577 milyon liraya yapacak.

Yusuf DEMİR

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Vatandaşlar art arda gelen ağır zamlar, yüksek enflasyon ve işsizlikle boğuşarak ayakta kalma mücadelesi verirken AKP iktidarı, gözde müteahhitlerini ihmal etmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Millet Kütüphanesi, Okluk Yazlık Sarayı, Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat, İkitelli şehir hastaneleri, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’na yapılan hastane projeleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kuzey Marmara Otoyolu, Hava Harp Okulu, İzmir Bayraklı Konutları…

AKP Hükümeti, dev bir ihaleyi yine aynı firmaya verdi. İstanbul Fatih’teki Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi inşaatı ihalesi “Saray Müteahhidi” Rönesans Holding aldı.

İktidar, yine istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı Kamu İhale Kanunu’nun 21-b Pazarlık usulünü kullandı.

İhale, kanunun sadece doğal afet gibi olağanüstü durumlar için öngördüğü istisna maddesi bahane edilerek ilana çıkılmadan yani kimseye duyurulmadan yapıldı.

İhale yapıldıktan yaklaşık iki ay sonra Kamu İhale Kurumu tarafından sonuç ilanı yayınlanınca ortaya çıktı. Kapalı kapılar ardında 14 Ocak’ta yapıldığı anlaşılan ihaleye Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat özel olarak davet edildi.

Tam adı, “İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yeni Hastane Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” olan ihalede yaklaşık maliyet 2 milyar 90 milyon 456 bin 275 lira 59 kuruş olarak hesaplandı.

SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan ihalenin 1 milyar 577 milyon 900 bin TL‘ye tamamlandığı anlaşıldı.

Dev ihalenin sözleşmesinin de kamuoyuna duyurulmadan 16 Şubat günü imzalandığı ortaya çıktı. Sözleşmeye göre 21 Şubat’ta başlayan inşaat 550 gün sürecek ve 24 Ağustos 2023 günü tamamlanacak.

280 BİN METREKARE İNŞAAT ALANI

İstanbul Fatih’Te Vatan Caddesi üzerinde bulunan mevcut hastanenin yerine yapılması planlanan proje için 280 bin metrekarelik inşaat projesi hazırlandığı duyurulmuştu.

ÜLKER'DEN SONRA TÜRKİYE’NİN EN ZENGİNİ

Forbes Türkiye'nin Türk milyarderler listesinde Murat Ülker'den sonra ikinci sırada Rönesans Grubu'nun patronu Erman Ilıcak yer alıyor. Türkiye’nin en zenginleri listesinin ikincisi 4.4 Milyar Dolarlık servetiyle Erman Ilıcak, 2020’ye kıyasla servetini yüzde 41.9 artırdı ve dünyadaki sıralaması 655. olarak kayıtlara geçti.

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