Saudi Aramco kârını bir yılda yüzde 90 artırdı

Suudi Arabistan’ın petrol devi Aramco ikinci çeyrekte petrol fiyatlarındaki yükselme sayesinde kârlarınde yüzde 90’lık artış gördü.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco bugün ikinci çeyrek kârlarını açıkladı ve analistlerin beklentilerini aşarak yıllık yüzde 90'lık bir kâr artışı bildirdi. Yüksek petrol fiyatları, satılan petrol hacminde genişleme ve rafineri marjları sayesinde Saudi Aramco kârlarını ciddi düzeyde artırdı.

Reuters'ın haberine göre Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, kısa vadeli küresel tahminler üzerindeki aşağı yönlü ekonomik baskılara rağmen petrol talebinin artmaya devam edeceğini beklediklerini söyledi.

NET KAZANÇ 48,3 MİLYAR DOLAR

Aramco'nun net kârı yılın ikinci çeyreğinde 181,6 milyar riyale (48,3 milyar dolar) çıktı. Şirketin kârı bir önceki yılın aynı döneminde 95,4 milyar riyaldi.

Analistler 46,2 milyar dolarlık bir net kâr bekliyordu. Bununla birlikte üçüncü çeyrekte ödenmek üzere ikinci çeyrekte 18,8 milyar dolarlık temettü açıklandı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının birkaç yılın en yüksek seviyesine tırmanmasıyla Aramco'nun hisseleri bu yıl yüzde 25'ten fazla yükseldi.

ARAMCO YATIRIMLARINI ARTIRIYOR

Aramco son haftalarda güçlü sonuçlar bildiren diğer büyük petrol şirketlerine katıldı. Exxon Mobil, 29 Temmuz'da neredeyse dört katlık bir artışla 17,9 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Bununla birlikte Aramco'nun sermaye harcaması 2021'in aynı dönemine kıyasla ikinci çeyrekte yüzde 25 artarak 9,4 milyar dolara yükseldi. Şirket büyümeye yatırım yapmaya, düşük karbonlu işletmelere yönelik çalışmalarını geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 70 dolar civarında işlem görürken bu yıl haziranda 120 dolara kadar çıkmıştı. Brent tipi ham petrolün halihazırdaki varil fiyatıysa 98,1 dolar.

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