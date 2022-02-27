Savaş sindirilirse aldırmazlık devreye girer

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatının başlamasıyla finansal piyasalar ilk reaksiyon olarak sert düşüşler gösterse de kayıplarını geri almaya başladı.

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Harekatın başlaması ile güvenli limanların bir numaralı yatırım aracı olan altının onsu 1.974 dolar ile son 18 ayın, brent cinsi petrolün varil fiyatı ise 105 dolar ile son 8 yılın yeni en yükseğine çıktı, ardından gece geç saatlerde sırası ile 1.878 ve 97 dolara kadar geriledi.

PANİK HAVASI DAĞILDI

Küresel borsalarda da işgalin başlamasıyla oluşan panik havası da haftanın son günü yumuşadı. Dolar genel hatları ile güçlü olmaya devam ederken ruble, TL ve Euro'nun değer kaybetme ihtimali sürüyor. Savaş hali ve belirsizlik kısa vadede tedirgin seyrin devam edeceği beklentisini yaratsa da; bazı ekonomistler piyasa aldırmazlığı etkisinin devreye girebileceğini söylüyorlar.

SOĞUK SAVAŞA DÖNÜŞÜR

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez kişisel blogunda paylaştığı savaş ekonomisini konu alan yazısında sürecin ambargolu uzun bir soğuk savaşa dönüşerek devam edeceği öngörüsünde bulunarak, “Rusya – Ukrayna – Nato ilişkileri bu haliyle giderse bir süre sonra piyasalar bu gelişmeyi sindirirler ve ‘piyasa aldırmazlığı etkisi' devreye girerek ortamın sakinleşmesini sağlar” yorumunu yaptı.

Paralarını saymaya devam ediyorlar

■ Ekonomist Mahfi Eğilmez konuya ilişkin Twitter üzerinden şu yorumu yaptı: “Önce hep birlikte tepki gösteriyorlar. Ukrayna’nın işgaline başkaldırdıklarını sanıyorsunuz. Sonra Ukrayna’nın işgalinin kendilerine pek de dokunmayacağını görünce rahatlayıp paralarını saymaya devam ediyorlar. ‘Piyasa aldırmazlığı’ adını verdiğim durumun tipik bir örneği.” Doların 14 lira altına geri çekilmesi üzerine ise kamunun döviz satışlarına işaret eden Eğilmez, “Biraz doların değer kaybı, biraz piyasa aldırmazlığının etkisi, biraz da bizim çocukların döviz satışlarıyla dolar 13.80’lere geriledi” dedi.