Rusya ve Ukrayna’dan yatırımcılar Antalya’dan yer arıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Antalya'ya bu iki ülkeden çok sayıda yatırımcı talebinin gelmeye başladığı belirtildi. Avrupa Birliği ülkelerindeki yatırımcıların da kente yoğun ilgi gösterdiği, özellikle tekne ve yat, tekstil, mobilya gibi sektörlerdeki yatırımların dikkat çektiği belirtildi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Antalya’ya bu iki ülkeden çok sayıda yatırımcı talebi gelmeye başladı.

Medikal, elektrik-elektronik, makine, teknoloji, tekne ve yat, tekstil, mobilya gibi birçok sektörde yatırım için Antalya Serbest Bölge’ye yer başvurusu yapıldı.

Son 3 ayda 223 yabancı ortaklı şirketin kurulduğu Antalya’da 34 şirketle Ruslar ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK KONYAALTI TERCİH EDİLİYOR

Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının hem yerleşik yaşam hem de tatil için en çok tercih ettiği kent durumundaki Antalya’ya, savaş sonrası iki ülkeden göç devam ediyor.

Yerleşik hayat için en çok tercih edilen ilçelerin başında ise Konyaaltı geliyor.

Kemer, Muratpaşa, Manavgat, Alanya, Kaş gibi turistik ilçelerin de ilgi gördüğü Antalya’da, çok sayıda Rus ve Ukraynalı iş insanının yatırım amaçlı talebi bulunuyor.

Antalya Serbest Bölge A.Ş. Genel Müdürü Zeki Gürses, 88 firmanın bulunduğu bölgede yeni yatırım alanı kalmadığını hem yerli hem de yurt dışından ciddi düzeyde talebin olduğu için kentte mevcut Serbest Bölge’ye entegre olabilecek ikinci bir yer arayışı içinde olduklarını açıkladı.

Mevcut alanda genişleme imkânı olmadığı için Antalya’da ikinci bir serbest bölge oluşturulması yönünde çalışma başlattıklarını belirten Gürses, Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında bu 2 ülkeden de ciddi düzeyde yatırımcının, ülkelerindeki yatırımlarını Antalya’ya taşımak istediklerini ve yer talebinde bulunduklarını kaydetti.

‘HER GÜN 2-3 YATIRIMCI YER İÇİN ARIYOR’

Rusya ve Ukrayna dışında İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve yerli yatırımcı taleplerinin de yoğun olduğunu kaydeden Gürses, “Günde 2-3 yatırımcı yer için bizi arıyor ve yüzde 90’ı yabancı firma. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yatırımcı talebinde çok büyük artış oldu. Çünkü bölgede en güvenilir liman Türkiye görülüyor” dedi.

“Antalya’ya savaş bölgesinden gelenlerin çoğu iş insanları ve ticaretlerini sürdürebilmek için hemen her sektörden Antalya’ya talep var” diyen Gürses, “Antalya’yı talep etmelerinin nedeni de turizm ve yerleşik yaşam açısından en yakın tanıdıkları ve sevdikleri şehir olması” diye konuştu.

‘BİR KISMI SAVAŞ BİTİNCE DÖNECEK’

Rusya ve Ukrayna’dan gelen yatırımcı taleplerinde, turizmdeki yakın ilişki nedeniyle önceliğin Antalya’ya olduğunu belirten Gürses, “Talepler arasında medikal, elektrik-elektronik, makine, teknoloji, tekne ve yat, tekstil, mobilya gibi birçok sektör var” dedi.

Savaş sonrası kentin iki ülkeden de göç aldığını kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise, gelenlerin bir kısmının savaş bitiminde geri döneceğini, bir kısmının kalabileceğine işaret ederek, yatırım amaçlı Antalya’ya talep olduğunu da açıkladı.

Antalya’nın yabancı şirket sayısı bakımından İstanbul’un ardından 5 bine yakın yabancı ortaklı şirket sayısıyla 2nci olduğunu belirten Çetin, “Nüfusa ve ticaret hacmine göre baktığımızda ise birinci sırada. ATSO olarak Türkiye’de üye sayısına göre en çok yabancı şirketi kuran odayız, üyemizin yüzde 8.5’i yabancı ortaklı” ifadelerini kullandı.

YABANCI ŞİRKETLERDE RUSYA İLK SIRADA

ATSO ve kardeş odalarla birlikte Antalya’ya bu iki ülkeden yatırımcıları çekmek için çalışmaların da sürdürüldüğünü dile getiren Çetin, son 3 ayda Antalya’da kurulan yabancı ortaklı şirket sayısının 223 olduğunu, 34 şirketle Rusya’nın ilk, 29 şirketle Almanya’nın 2nci, 24 şirketle İran’ın 3üncü sırada olduğunu söyledi.

Çetin, 3 aylık verilerde Ukrayna-Rusya savaşının etkisi çok görülmüyor ama 4,5 ve 6’ncı ay verilerinde bunu çok daha net söyleyebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

‘SERBEST BÖLGE KURULACAK ALAN YOKLUĞU’

Türkiye ve Antalya’ya hem Rusya’dan hem Avrupa’dan yatırım taleplerinin geldiğini söyleyen Çetin, şöyle devam etti:

“Antalya’nın en büyük sorunu arazi kıtlığı, yatırım yapılacak, OSB, serbest bölge kurulacak alanlarda ciddi sıkıntımız var. Bir tarafımızı Toroslar kapattı, bir tarafımız deniz, arada sıkıştık. Yatırım için arazi bulamadığımızdan belli yatırımlarda çok ciddi engel var ve çok acil arazi oluşturulması gerekiyor.” (DHA)

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