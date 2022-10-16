‘Seçim ekonomisi ile cebe gireni enflasyon çalacak’

Bol paranın dolar ve enflasyon üzerinde baskı yaratacağını söyleyen Yeşilada, “Harcamaların önemli bölümü yükselen fiyatları ödemeye gidecek, döviz krizi riskini ensenizde hissedeceksiniz” dedi.

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Dozu giderek artan seçim ekonomisi uygulamalarının AKP'nin oylarını ne ölçüde artırabileceği tartışılırken Ekonomist Atilla Yeşilada, bol paranın seçmen tercihlerinde büyük değişimler yaratmayacağını söyledi. Mesele Ekonomi Youtube kanalında soruları yanıtlayan Yeşilada, bol miktarda para dağıtmanın dolar ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını söyledi. Hükümetin vatandaşın cebine para koymak için tüm imkanları seferber ettiğini belirten Yeşilada, “Cebine para koyulan her insan mutlu olur. Karşılığını vermek ister, karşılığı da oydur. Ama denklemin öteki tarafı var. Cebime para koydun ben bunu harcayacağım, ne olacak fiyatlar artacak. İthalat artacak. Harcamaların önemli bölümü yükselen fiyatları ödemeye gidecek, döviz krizi riskini ensenizde hissedeceksiniz. Her ay cebinize giren paranın enflasyon tarafından çalındığını göreceksiniz” şeklinde konuştu. Yeşilada, “Erdoğan, seçimi kazanmak için yaptığı harcamaların tümünü seçimden sonra ödeme niyetinde muhalefet de seçimden önce ödetmek niyetinde. Dünya ekonomisi de bu bedelin çok çabuk ödenmesi yönünde bir gelişme gösteriyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN GELEN GELDİ

Yeşilada, “Net hata noksan ya da menşei bilinmeyen döviz girişleri, Erdoğan'a olan sevgiden değil, ya turizm gelirlerinden ya da Rus iş adamlarının Türkiye'de şirket kurmasıyla olmuştur. Rusya'dan da gelen geldi. 1-2 milyar dolar daha gelir daha da gelmez” diye konuştu.

Bernanke gelse bizi kurtaramaz

Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan ve 2008 krizinde büyük rol oynayan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski Başkanı Ben Bernanke'nin gelse bile ekonomiyi artık kurtaramayacağını söyleyen Ekonomist Atilla Yeşilada, “Ekimle haziran arasında Türkiye'nin cari açığı en az 50 milyar dolar. 10 milyar dolar da dış borcumuz var. Toplamda 60 milyar dolar açığımız var. Rusya'dan para gelmezse, gelse de Batı'dan yaptırıma maruz kalacağımız için iki şeyden biri olacak. Ya TL değer olarak yarıya düşecek ya da bireysel döviz kısıtlaması gelecek” ifadelerini kullandı.