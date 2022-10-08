Seçim öncesi ‘ekonomik af’

Ekonomiye ilişkin hazırlanan torba teklif Meclis’e sunuldu, Torba teklifte göre, Pandemi döneminde maske yasağına uymayanlara kesilen cezalara af gelirken, cezasını ödeyenlere para iadesi yapılmayacak, KYK faizleri silinecek, icra takibi başlatılan ve 2 bin lira ve altında olan alacakların tasfiyesi sağlanacak. Teklifte borçlarını 1 Temmuza kadar ödeyenlere sicil affı da var.

Veli TOPRAK

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AKP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan 48 maddelik ‘torba teklif' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ekonomi konularına ilişkin hazırlanan düzenleme ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor. ‘Seçim torbası' olarak da tarif edilen düzenleme önümüzdeki hafta komisyonda ele alınacak. Teklifte yer alan düzenlemeler şöyle:

2 BİN TL'DEN KÜÇÜK ALACAKLAR: 5 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan ve 2 bin lira ve altında olan alacakların tasfiyesi sağlanacak. Bu düzenlemeden yaklaşık

5 milyon kişi yararlanacak. Kur Korumalı Mevduat süresi uzatılıyor. Düzenlemenin süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

COVİD CEZALARI: Pandemi döneminde Covid-19 önlemleri kapsamında maske takmama basta olmak üzere kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildi. Ancak verilen cezayı ödeyen kişilere de iade edilmeyecek.

SİCİL AFFI: Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler 1 Temmuz 2023'e kadar borçlarını öder veya yapılandırırsa ‘olumsuz kayıtları' dikkate alınmayacak. Bu işlemi yapacak banka, finans kuruluşlarına cezai veya hukuki sorumluluk doğmayacak. Bu düzenleme ‘sicil affı' anlamına geliyor.

KYK faizleri de siliniyor

1 milyon 292 bin kişinin öğrenim kredisi, 26 bin kişinin de katkı kredisinde uygulanan faizler silinecek. Kredi borçlarında enflasyon farkları kaldırılacak ve sadece alınan kredi geri ödenecek. Kredi borçlarının faiziyle birlikte 27.6 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca asgari ücretin üçte birinden az geliri olan vatandaşlara bağlanan sosyal yardımın hesaplanmasında aile üyelerinden birinin aldığı nafaka hariç tutulacak. Yaşlı ve engelli aylığında ‘yersiz ödemelerin' geri tahsilinden vazgeçildi.