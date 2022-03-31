Şekere zam

Türkşeker, şekerin kilogram fiyatının 5,96 TL'den 7,80 TL'ye yükseltildiği duyurdu. Böylece Türkşeker tarafından satılan şekerin fiyatına yüzde 31 zam yapılmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaptı. Daha önce kilogramı KDV dahil 5,96 TL’den satılan şekerin fiyatını 7,80 TL oldu.

Türkşeker’den yapılan açıklamada imalatçılara yeniden şeker arzına başlandığını da duyuruldu. Türkşeker'in yaptığı zamlar, özel sektör tarafından üretilen şekeri de etkiliyor. Şeker fiyatları ise bu maddeyi hammadde olarak kullanan gıdaların fiyatları için önemli bir belirleyici.

TÜRKŞEKER’DEN AÇIKLAMA

Türkşeker’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır.

Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı, 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir.”

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda şekerde yaşanan yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle piyasada şekere ulaşım konusunda sorunlar oluşmuş, Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada spekülatif hareketlerin yüksek fiyat artışlarına neden olduğu ve yeni üretim sezonunda arz sıkıntısı yaşanmayacağı bildirilmişti.

Bakanlık ayrıca 24 Mart tarihli duyurusunda “Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL'den 575 TL bandına indirmiştir” ifadelerini kullanarak piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

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