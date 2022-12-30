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SGK’dan EYT borçlanma başvuruları için ek mesai

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT'liler ile ilgili duyurulan düzenleme sonrası borçlanma başvurusu için yapılan yoğun talepten sonra mesai saatlerine ilişkin değişiklik yaptı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:43 - 30 Aralık 2022 Güncellenme:
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SGK’dan EYT borçlanma başvuruları için ek mesai

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT’liler ile ilgili duyurulan düzenleme sonrası borçlanma başvurusu için yapılan yoğun talepten sonra mesai saatlerine ilişkin değişiklik yaptı.

Buna göre, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri, yaşanan yoğunluk sebebiyle yarın 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

BAŞVURULARIN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE

SGK’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.”

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