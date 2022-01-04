Sigaraya zam: En ucuzu 21,50 TL’ye çıktı

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş'ın aktardığına göre, en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yüzde 47,40’lık artışın ardından sigaraya ilk zam geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla bir sigara grubunun ürünlerine 4 TL zam geldiğini söyledi.

Aybaş’ın aktardığına göre, en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL’ye yükseldi.

ÖTV YÜZDE 47,4 ARTMIŞTI

TÜİK’in dün enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki artış oranı da belli olmuştu.

Yıllık üretici enflasyonu rakamlarına göre, hükümet, sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV’ye yüzde 47,4 oranında zam yaptı.

Tütün içeren sigaralardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4883'den TL'den 0,7197 TL'ye, maktu vergi tutarı ise 0,4851'den 0,7150 TL'ye çıkartıldı. Sigara fiyatlarının bu oranlardan sonra 4 TL ve üzerinde artması bekleniyordu.

2021 Aralık ayının başlarında da sigara fiyatları yüzde 10,5 ila yüzde 12,9 aralığında zamlanmıştı.

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