Sigaraya zam: En ucuzu 25,50 TL’ye çıktı

Sigaraya ocak ve mart ayında gelen zamlardan sonra mayıs itibarıyla bir zam daha geldi. En ucuz sigara 25,50 TL'ye, en pahalı sigara ise 29,50 TL'ye çıktı.

Sozcu.com.tr

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Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam geldi. Sene başından bu yana iki kez zamlanan sigara ürünleri, mayıs başı itibarıyla bir kere daha zamlanmış oldu.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, son yapılan 2 liralık zamla birlikte en düşük sigara fiyatının ise 25,50 TL’ye yükselmesi dikkat çekti. En pahalı sigara ise 29,50 TL’ye yükseldi. Sarmalık kıyılmış tütün fiyatları ise 40 liraya ulaştı.

SENE BAŞINDAN BU YANA ÜÇÜNCÜ ZAM

2022 Ocak’ta sigaralara 4 TL zam gelmişti. Bu zamla en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL’ye yükselmişti.

Ocaktan sonra bir zam da mart ayında geldi. Martta yapılan zammın ardından en pahalı sigaranın fiyatı 27 TL olmuştu.

Mayıs itibarıyla yapılan son zamla birlikte ise, artık en ucuz sigara 25,50 TL’den başlıyor. En pahalı sigara ise 29,50 TL’ye yükseldi.

Öte yandan, sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ayrıca vergi yükü de oldukça fazla. Dolayısıyla sigara fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.

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