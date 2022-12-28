Sigorta Birliği Başkanı’ndan kasko açıklaması: Zam değil, düşüş söz konusu

Türkiye Sigorta Birliği (TBS) Başkanı Atilla Benli, "Kasko sigortasında iddia edildiğinin aksine bir durum yaşanıyor. Sigorta fiyatlarında düşüş var" dedi.

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Türkiye Sigorta Birliği (TBS) Başkanı Atilla Benli, araç bedellerindeki artışa kıyasla, kasko sigortasındaki fiyat artışının sınırlı kaldığını öne sürdü.

Benli, araç kasko bedellerinde yaşanan büyük artış için gelen eleştirileri yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Benli, sigorta şirketlerinin zam yapmadığını, yükselen araç bedellerinin, ikame araç ve çekici maliyetlerinin primlere yansıdığını savundu.

Benli, “Enflasyonist etkiler, araç fiyatlarını, dolayısıyla kasko primlerini yukarılara taşıdı. Yani kamuoyunun yanlış yönlendirmesi söz konusu. Sigorta şirketlerinin fiyat çarpanlarına bakıldığında zam değil, düşüş söz konusu” dedi.

‘SİGORTA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ VAR’

“Kasko sigortasında iddia edildiğinin aksine bir durum yaşanıyor” diyen Benli, “Sigorta fiyatlarında düşüş var. 2019'un ilk çeyreğinde 106 bin lira düzeyindeki özel kullanım tarzı araçların ortalama bedeli, 2022 yılının 3. çeyreğinde ortalama 490 bin liraya kadar yükseldi. Buna karşılık sigorta şirketlerinin kasko için tahsil ettiği ortalama prim bin 500 lira seviyelerinden 6 bin lira seviyelerine çıktı” dedi.

“Bu da söz konusu dönemde sigorta fiyatında düşüş olduğu anlamına geliyor” diyen Benli, şöyle devam etti:

“Kaskoda ortalama fiyatların genel seviyesine bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Ortalama kasko fiyatı 2019 yılının ilk çeyreğinde binde 14'lerde iken, fiyatların en çok arttığı 2022 yılının 3'üncü çeyreğinde binde 12'ler civarında gerçekleşti.

Ayrıca poliçelerimizde Türk lirası bazında yıllık fiyat ve prim garantisi sunuyoruz. Günümüz ekonomik koşullarında bir yıllık fiyat sözü verebilen, maliyet artışlarını müşterilerine yansıtmaksızın kıymetin değerinin korunmasını temin edebilen başka bir sektör yok.”

ARAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ