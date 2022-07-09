Şirketler hızla döviz kredilerini kapatıyor

Ekonomi yönetimi şirketlerin döviz satışına yönelmelerini sağlayacak düzenlemeleri üst üste devreye alırken, son haftalarda döviz kredilerindeki düşüş dikkat çekiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bankacılık sektörü verilerine göre şirketler 4 haftada 5.5 milyar dolar döviz kredisi kapattı.

SON HAFTA ARTTI

Böylece 3 Haziran'da 150 milyar 302 milyon dolar olan ticari döviz kredileri 1 Temmuz itibarıyla 144 milyar 795 milyon dolara geriledi. 1 Temmuz haftasındaki 2.1 milyar dolarlık kredi kapama en büyük kapama oldu. Aynı süreçte tüzel kişilerin yani şirketlerin döviz mevduatlarında son haftaların en sert düşüş gerçekleşti.

Şirketler 1 Temmuz ile biten haftada parite etkisinden arındırıldığında 2.6 milyar dolarlık döviz bozdurdu ve toplam döviz mevduatları 76.7 milyar dolara geriledi. Bunda BDDK'nın 24 Haziran'da duyurduğu TL kredide döviz şartı düzenlemesi de etkili oldu. BDDK, 900 bin doların üzerinde döviz varlığı olan şirketlere kredi kısıtlamasında bir takım esnetici düzenlemelere gitse de önümüzdeki dönemde dövizden TL'ye dönüş etkisi takip edilecek.

Batık düşüşe geçti 132.3 milyara geriledi

Haftalık bankacılık verilerinde bir başka dikkat çekici düşüş takipteki kredilerden görüldü. Şirketlerin batık kredileri bir süredir düşüş eğilimindeydi. 10 Haziran'da başlayan düşüş trendi ile birlikte şirketlerin batık kredi tutarı 3.8 milyar lira gerileyerek 1 Temmuz itibarıyla 132.3 milyar liraya geldi.