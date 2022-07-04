Şirketlerin yüzde 83’ü ara zam yapacak

Özel sektörde faaliyet gösteren şirketler arasında yapılan araştırmaya göre, yıl içinde çalışanlarına ara zam yapmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 83 oldu.

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Türkiye'nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını açıkladı. Asgari ücret zammı, 1 Temmuz 2022 Cuma günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar milyonlarca çalışanın gözü ise şirket yönetimlerine çevrildi. Türkiye'nin önde gelen istihdam platformlarından Kariyer.net'in iş dünyasında ara dönem ek ücret artışı trendini ortaya koyan Ara Zam Araştırması önemli sonuçlar ortaya koyuyor.

YÜZDE 30'U BULUYOR

Türkiye'de faaliyet gösteren 2.231 küresel ve yerel şirket yöneticisinin ara zam konusunda görüşlerini paylaştığı araştırmanın sonuçlarına göre, 2022 yılı için, yılbaşından bu yana bir kez ara zam yapmış veya yıl içinde ara zam yapmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 83 olurken, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 17'si ara zam yapmayı düşünmüyor. Araştırmaya en çok katılım gösteren 10 sektörde planlanan ara zam oranı ise çoğunlukla yüzde 20-29 arasında değişiyor.

Enflasyon en önemli sebep

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 64'ü yıl boyunca toplamda bir kez ara zam yapmayı planlarken, yüzde 19'u iki ve üzeri ara zam yapmayı planladığını belirtiyor. Şirketler ara zam yaparken en çok enflasyon oranını neden olarak gösteriyor. Aynı sektörde bulunan rakip firmaların zam oranları da bir diğer önemli etken olarak öne çıkıyor. Teknoloji, internet ve otomotiv sektörleri yüzde 40'a ulaşan oranlarda yaptıkları ara zamla bu noktada ön plana çıkıyor.