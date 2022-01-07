Şişecam Fabrikası önünde ‘cam bulamıyoruz’ protestosu

İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, cam ve ayna temininde yaşadıkları zorlukları aktarmak için Şişecam Fabrikası önünde açıklama yaptı. "Piyasada cam ve ayna yok" diyen üyeler, ihracattan önce iç piyasaya ürün verilmesi gerektiğine işaret etti ve uyardı: "Eğer bu ürünler bize gelmezse cam, mobilya ve inşaat sektörü durur."

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İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, Tuzla’daki Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı.

Cam ve ayna temin etmekte zorlandıklarını belirten grup, cam ürünlerine son 3 ayda yüzde 105 zam geldiğini söyledi.

Grup adına konuşan İstanbul Camcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Gür, “Piyasada cam ve ayna yok. Bir de üstüne olmayan ürüne zam geliyor. Bu camlar ve aynalarla yüzde 35 ile 50 arasında ihracat yapılıyor. Ancak biz önce iç piyasanın doyurulması gerektiğini düşünüyoruz. Ardından ihracat yapılmalı” dedi.

‘MOBİLYA VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DE DURUR’

Gür, “Zaten o camı biz de işliyoruz. İhracatını biz de yapıyoruz. Eğer bu ürünler bize gelmezse cam, mobilya ve inşaat sektörü durur” diye konuştu.

“İnşaatlarda 130 liraya yaptığımız ısıcam şu an 450 lira yine artı KDV dahil” diyen Gür, “Bizler 2 yıldan bu yana ne cam ne de ayna bulamıyoruz” derken; Esnaf Selahattin Şahin ise, “Benim aylık giderim 30 bin lira ve 4 eleman çalıştırıyorum. Artık daha kaldıracak gücümüz kalmadı. Hadi zam yapıldı ancak ürün yok. Çok zarar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Baran Egemir de, “Cam sektörünün durması Türkiye’deki inşaat sektörünün yüzde 90’ının durması demektir” şeklinde konuştu.

Şişecam’dan ise iddialarla ilgili açıklama yapılmayacağı belirtildi. (DHA)



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