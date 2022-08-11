Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ‘firmalar iflasın eşiğine gelebilir’ uyarısı

EPDK'nın Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yaptığı düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, "Önümüzdeki süreçte firmalar iflasın eşiğine kadar gidebilir" dedi.

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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki bazı düzenlemelerin sektörde huzursuzluğa neden olduğunu söyledi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine dair EPDK tarafından açıklanan bir miktar fazla elektriğin satılmasını ve onu aşan kısmın da bedelsiz olarak tedarik şirketlerine verilmesini içeren yönetmeliği değerlendirdi.

Eken, “Üretilen elektriğin bir kısmı sisteme satılabilecek. Kalan kısım ise bedelsiz olarak verilecek. Birçok yatırımcı borçlanarak güneş enerji sistemlerini mevcut yönetmeliğe uygun iki katı güçte kurdular. Bu yatırımcılar bankalardan ipotek karşılığı yüklü ödemeler ile borçlandı. Önümüzdeki süreçte bu firmalar iflasın eşiğine kadar gidebilir” dedi.

‘EPDK KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ’

Yapılan çalışmanın tekrar gözden geçirilmesinin ciddi yatırımlar yapan firmaları sıkıntıya sokacağını dile getiren Eken, “Bu konuda üyelerimiz rahatsızlıklarını bizlere iletti. EPDK lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik yeniden gözden geçirmelidir” dedi.

Eken, şöyle devam etti:

“Yönetmelikte ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerjinin, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilmesine ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu çerçevede sisteme verilen enerjinin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasına deniliyor.

Lisanssız Güneş Enerji tesisi kuran üyelerimiz ciddi yatırımlar yaptı. Kendi ihtiyacını karşılıyor, ihtiyaç fazlası elektriği de sisteme vererek satışını yapıyor. Ama bu yönetmelik ile bu tesislerimiz için bir kota uygulanacak. Üretilen elektriğin bir kısmı sisteme satılabilecek. Kalan kısım ise bedelsiz olarak verilecek.

Birçok yatırımcı borçlanarak güneş enerji sistemlerini mevcut yönetmeliğe uygun iki katı güçte kurdular. Bu yatırımcılar bankalardan ipotek karşılığı yüklü ödemeler ile borçlandı. Önümüzdeki süreçte bu firmalar iflasın eşiğine kadar gidebilir.”

‘CİDDİ ENERJİ AÇIĞI VAR’

“Türkiye'de ciddi enerji açığı var bu ihtiyacın karşılanması konusunda iş insanları yatırımlar yapıyor” diyen Eken, şöyle devam etti:

“Yenilenebilir enerji konusunda destekleme yapılmalıdır. Verilen hakların geriye dönük şekilde alınması ciddi sıkıntıları beraberinde getirebilir. İthal ettiğimiz enerjinin ülkemizde kendi insanlarımızın üretmesiyle dışa bağımlığı azaltabiliriz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak EPDK, TOBB ve ilgili bakanlığımıza gerekli yazılarımızı gönderdik. Bu konuda üreticilerimizi de düşünerek yeni bir düzenleme yapılmalıdır.” (İHA)

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