SoftBank rekor zarar açıkladı

Japonya merkezli şirket SoftBank ikinci çeyrekte tarihinin en büyük kabını kaydettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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SoftBank Group Corp., 3,16 trilyon yenlik (23,4 milyar dolar) rekor düzeyde net zarar bildirdi.

Dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonlarından biri olan şirkete ait Vision Fund'ın yatırım portföyü küresel teknoloji hisselerindeki satışlardan ciddi düzeyde etkilendi.

Bloomberg'in haberine göre Vision Fund bir önceki çeyrekte kaydedilen 2,2 trilyon yenlik (16 milyar dolar) kaybın ardından hazirana kadar olan üç aylık dilimde 2,33 trilyon yen (17 milyar dolar) zarar bildirdi. SoftBank ayrıca zayıf yen nedeniyle 820 milyar yenlik (6 milyar dolar) döviz zararı bildirdi.

NASDAQ’TAKİ KAYIP ŞİRKETİ KÖTÜ ETKİLEDİ

Küresel hisse senedi fiyatları ikinci çeyrekte düşüşünü sürdürerek SoftBank'ın Uber Technologies Inc. ve Coupang Inc. gibi kilit halka açık holdinglerinin değerlerine zarar verdi.

ABD'nin Nasdaq borsasında işlem gören teknoloji ağırlıklı hisselerin listelendiği Nasdaq 100 Endeksi bu dönemde yüzde 22 kayıpla 2008'deki küresel mali krizden bu yana en kötü performansını gösterdi.

Bu gelişme, SoftBank'ın kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son'ın teknoloji yatırımlarına odaklanmak için şirketi yeniden konumlandırmasından bu yana yaşadığı en ciddi gerileme oldu.

Sonuçların ardından düzenlediği basın toplantısında Son, “Bu zarar şirket tarihindeki en büyük kayıp ve bunu çok ciddiye alıyoruz” dedi.

Deneyiminden ne gibi dersler çıkardığı sorulduğundaysa Son, sayılamayacak kadar çok ders çıkardığını söyledi. Dünyanın en büyük teknoloji fonu Vision Fund, hisseleri borsada işlem görmeyen yüzlerce teknoloji girişiminde büyük paya sahip.

Ancak teknoloji şirketlerinin düşük düzeylerden değerlenmesi, SoftBank'ın portföy şirketlerinin borsadaki işlemlerini daha büyük bahisleri beslemek için likiditeye dönüştürme yeteneğini tüketiyor.

‘VİSİON FUND'IN KÜÇÜLTÜLMESİ GEREKİYOR'

SoftBank, Vision Fund kayıplarının 293,4 milyar yeninin (2,18 milyar dolar) Coupang için, 235,9 milyar yeninin (1,75 milyar dolar) SenseTime Group Ltd. için ve 220,7 milyar yeninin (1,64 milyar dolar) DoorDash için olduğunu söyledi. Şirket ayrıca AutoStore Holdings ve WeWork Inc.'te de düşüşler yaşandığını açıkladı.

Son, kayıpların ardından Vision Fund'ın küçültülmesi gerektiğini belirtti. Vision Fund'ın başkanı Rajeev Misra ise sorumluluklarının çoğunu bırakarak kendi yatırım fonunu kuracak.

SoftBank'taki hisseler bir dizi agresif geri alım programına rağmen beş yıl önce olduğu yere yakın bir noktada. Şirket en son eylül sonuna kadar 1 trilyon yenlik geri alım programı açıklamıştı. Söz konusu hamle şirketin yıl içinde başka geri alım programları başlatabileceğine yönelik beklentilerin ortaya çıkmasının yanı sıra hisselerinin bu yıl yaklaşık yüzde 5 değer kazanmasına yardımcı oldu.

Son, bir süredir savunma önlemleri alıyor. Son, Alibaba Group Holding Ltd ile ilgili vadeli sözleşmeler yaparak 10,5 milyar dolar elde etti ve 1 Temmuz'dan başlayarak vadeli sözleşmeler imzalayarak 6,8 milyar dolar tedarik etti.

Birçok üst düzey yöneticisinin ayrılışıyla sarsılan SoftBank'da Son'ın omuzlarına giderek daha fazla sorumluluk biniyor.

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