Asgari ücret 2023 belli oldu! İşte zam oranı…

Asgari ücret zam oranı yüzde 54,54 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında “Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp, onu da yoluna koymuş olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin miktarını canlı yayında açıkladı.

Açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin, diğer yanında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol oturdu. İşçi temsilcisi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay masada yer almadı.

Asgari ücret tespit komisyonu daha önce üç toplantı gerçekleştirmiş, son toplantının bitiminde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açıklama yapması dikkat çekmişti.

2023 ASGARİ ÜCRET

Tarafların ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını belirten Erdoğan, “2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 500 TL’dir” dedi.

Gelir Vergisi istisnası tamamına uygulanırsa, asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 750 TL olacak.

Erdoğan’ın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

– Hükümet olarak biz tüm tarafların teklif ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.

– Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul noktada uzlaşma sağlanması için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık.

– 2023 asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumludur. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldık.

– 37.6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşılmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi süreçte sarstığında Türkiye’nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz.

– Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk.

AKKOL: BAZEN ANLAŞMAZLIKLAR OLUYOR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise şunları söyledi:

– Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücret belirlemenin önemini anlatıyoruz. Devlet işçi işveren ayrımına karşı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyorum Aile felsefesi var burada. Bazen anlaşıyoruz bazen anlaşmazlıklar da oluyor. Bugün tabii görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama ilerleyen dönemde başka konularda anlaşmalar sağlayacağız.

SIRTINDA KÜFE OLMAYANLAR BOL BOL ATIP DURUYOR

2021 yılında 2825 TL olan asgari ücret 2022 yılında 4 bin 253 TL’ye yükseltildi. Geçen temmuz ayında yapılan ara zam sonrası, 1247 lira artışla net 5 bin 500 TL olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü grup toplantısı sonrası “İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, şu yanıtı vermişti:

– Bakanımla, işveren sendikası başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok.

– Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor; ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor.