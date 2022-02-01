Esnaf kuryeler isyanda: Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları da eylemde

Maaşlarına yapılan düşük zammı kabul etmeyerek kontak kapatma eylemine giden Trendyol Express çalışanlarının kazanımlarından sonra eylemler taşımacılık iş kolundaki diğer önemli firmalara da sıçradı. HepsiJet ve Scotty çalışanlarının eylemlerinden sonra Yemek Sepeti ve Banabi'nin esnaf kuryeleri de bugün eyleme başladı.

Gamze BAL

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Taşımacılık işkolunda Trendyol kazanımından sonra Hepsi Burada’nın kargo dağıtım ağı HepsiJet, motosikletli dağıtım uygulaması Scotty çalışanları ve Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları da eylemde.

Yüzde 32,7 zam teklifini kabul etmeyen bazı Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları bugün Şişli’deki Yemek Sepeti Genel Müdürlük Binası önünde Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) ile birlikte eylem yaptı. Çalışanlar iş bırakma kararı almasa da İstanbul, Eskişehir ve İzmir’de kısa süreli kontak kapatma eylemleri yaptı. Talepleri karşılık bulmazsa bu eylemlerin süreceğini ifade etti.

Dün, ücretlerine yüzde 40 zam talebiyle kontak kapatma eylemi yapan Scotty çalışanı esnaf kuryeler, şimdilik yeni bir eylem planı hazırlanana kadar kontak kapatma eylemlerine ara verirken; HepsiJet çalışanları ise eylemlerini sürdürüyor.

İşverenin ‘yüzde 46 zam yaptık’ açıklamasını doğru bulmadıklarını söyleyen HepsiJet çalışanları, “Yapılan zam yüzde 28’den ibaret. Bunun da karşılığı paket başına 1 TL. Kabul etmiyoruz” diyor.

HAK EDİŞLERİ 2 BİN 500 TL’YE İNİYOR

Sozcu.com.tr’ye konuşan Umut-Sen Koordinasyonu’ndan Betül Celep, motosikletli dağıtım uygulaması Scotty’de çalışan ve Boyner, Kitap Yurdu, Kırmızı Kedi Kitabevi ve İstanbul Kitaplığı’nın dağıtımlarını yapan esnaf kuryelerin kendilerine iletilen yüzde 22’lik zam teklifi kabul etmedikleri için dün kısa süreli bir kontak kapatma eylemi yaptıklarını söyledi.

Mevcut halde bu çalışanların hak edişlerinin 9 bin + KDV olduğunu belirten Celep, ancak tüm giderlerini karşıladıktan sonra kendilerine 2 bin 500 TL kaldığını anlattı.

Çünkü esnaf kurye modelinde çalışanlar kendi araçlarıyla dağıtım yapıyor ve akaryakıt, Bağ-Kur ödemesi, günlük yemek masrafları gibi tüm giderlerini kendileri ödüyor.

SCOTTY ÇALIŞANLARINDAN YÜZDE 40 ZAM TALEBİ

Yüzde 40 zam talebi ile hak edişlerinin 12 bin 500 TL’ye çıkmasını isteyen Scotty çalışanlarının dünkü kontak kapatma eylemlerinden sonra üzerlerindeki sözleşme feshi baskılarının arttığını ifade eden Celep, bu yüzden yeni bir eylem planı hazırlanana kadar çalışanların kontak kapatma eylemlerine ara verdiğini dile getirdi.

Celep, hem Umut-Sen hem Nakliyat-İş Sendikası ile birlikte yürütülen dayanışma sayesinde ilerleyen günlerde Scotty çalışanları için yeni bir mücadele yöntemi, planı oluşturulacağını kaydetti.

YEMEK SEPETİ VE BANABİ ÇALIŞANLARI DA ZORDA

Öte yandan, dün akşamdan bu yana bazı Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları da kontak kapatma eylemi yapmaya başladıklarını anlattı.

Bugün TÜMTİS ile birlikte Yemek Sepeti Genel Merkezi önünde bir açıklama yapan çalışanlar, işverenin resmi enflasyonun altında yüzde 32,7 zam teklifinde bulunduğunu, bunu kabul etmediklerini, en az yüzde 50 zam talep ettiklerini söyledi.

Ancak Yemek Sepeti ve Banabi’de çalışanların hepsi esnaf kurye değil. Bir kısmı kadrolu olarak da çalışıyor. TÜMTİS’in örgütlenmeye başladığı ancak işverenin sendikanın sağladığı çoğunluğu kabul etmediği; kadrolu çalışanları da esnaf kurye olmaya zorladığı belirtiliyor.

‘KADROLULAR ESNAFKURYE OLMAYA ZORLANIYOR’

TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ersin Türkmen, “2001’de kurulan Türkiye’nin en büyük online yemek siparişi firması olan Yemek Sepeti, giderek büyüdüğü, özellikle pandemi döneminde kârını ikiye katladığı halde çalışanlarına düşük ücretleri reva görüyor. İşçilerin, sendika hakkını tanımıyor. Esnaf kurye modeli adı altında sigortasız, güvencesiz, esnek ve sendikasız çalışmaya zorluyor” dedi.

Türkmen, “İşveren çalışanların NACE kodlarını değiştirip taşımacılık işkolunda olan işyerlerini Ticaret-Büro işkolunda göstermiştir” diye konuştu.

“Ücret ve prim artış taleplerimiz kabul edilene kadar mücadeleye devam edeceğimizi ilan ediyoruz” diyen Türkmen, çalışanlar adına talepleri şöyle sıraladı:

• İşçiler ev kirasını, elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemez hale geldi. Bu nedenle Yemek Sepeti işçileri, sefalet ücretini asla kabul etmeyecek.

• TÜİK tarafından açıklanan sahte enflasyon oranında değil gerçek enflasyon oranında bir ücret artışı yapılmalı. En düşük ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalı.

• Sendikamızın, çoğunluğu sağladığına ilişkin bakanlık tespit kararına itirazınızı geri çekin. İşçilerin anayasal hakkı olan sendika hakkını tanıyın.

• Düşük ücret dayatmalarına ve esnaf kurye dayatmalarına derhal son verin.

HEPSİJET AÇIKLAMA YAPMIŞTI

HepsiJet çalışanları ise halihazırda paket başı 3,75 TL kazanıyor.

1 liralık zamla kazançlarının asgari ücret altına düşeceğini söyleyen işçiler 12 bin 500 TL + KDV ücret ve 50 kilometre başına yakıt desteği talep ediyor.

Aynı zamanda hakkını arayan işçilere karşı uygulanan baskı, tehdit ve sözleşme fesihlerinin sona ermesini istiyorlar.

Öte yandan, HepsiJet çalışanları paket başına 1 TL’lik zamma teki gösterirken, şirketten ‘yanlış algı oluşturuluyor’ açıklaması geldi.

HepsiJet, “2 bin 95 iş ortağımızın 2022 yılı için ortalama gelirleri yıllık olarak yüzde 46 oranında artmıştır” dedi.

Çalışanlar ise yapılan zammın yüzde 28 ile sınırlı kaldığını, bunun da paket başına 1 TL anlamına geldiğini söyleyerek eylemlerini sürdürüyor.

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