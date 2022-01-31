Farplas’ta işçiler fabrikaya kapandı: 200 gözaltı

Birleşik Metal-İş'e üye olup çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettikten sonra işten çıkarılan işçilere şimdi de polis müdahalesi geldi. İşe geri alınma talebiyle kendilerini fabrikaya kapatan işçilerden 200'ünün gözaltına alındığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Metal-İş Sendikası, Farplas Otomotiv’deki direnişte yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kocaeli’de otomotiv yan sanayi firması olan Farplas Otomotiv’de çalışan 100’ü aşkın işçi, Birleşik Metal-İş’e üye olduğu ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istediği için işten çıkarılmıştı.

Gelinen noktada işçiler, atılan işçilerin geri alınması ve sendika hakları için kendilerini fabrikaya kapattı.

Sendika’dan yapılan açıklamada, “Bu dondurucu soğukta saatlerdir işleri ve ekmekleri için direnen Farplas işçileri ile birlikte onlarla dayanışmada bulunan şube yöneticilerimiz, temsilcilerimiz yaklaşık 200 işçi polis biber gazlı saldırısı sonucu gözaltına alındı” denildi.

Gelişmeler üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da fabrika önünde işçilerle bir araya geldi ve Farplas işçisine yönelik polis saldırısı protesto edildi.

‘TERS KELEPÇEYLE MİNİBÜSLERDE BEKLETİLİYORLAR’

Öte yandan, çatıya çıkan işçilerin sayılarının drone ile tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Sendika’nın bu sabah 07:46 sıralarında sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “İşçiler polis tarafından yaka paça gözaltına alıyor. Drone ile tespit edilen işçiler ters kelepçe takılarak minibüslerde bekletiliyor. 50 kadar Farplas işçisi hâlâ çatıda. “Aşağı atlarız” diyerek saldırıyı protesto ediyorlar” ifadelerine yer verildi.

‘SORUMLUSU TÜM YETKİLİLERDİR’

Müdahalenin devam etmesi durumunda çatıdan atlayacağını ifade eden işçilere yönelik Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Polis Farplas çatısında işçilere müdahale ederek gözaltı yapıyor. İşçiler ‘atlayacağız’ diyorlar. Bir kişinin burnu bile kanarsa sorumlusu tüm yetkililerdir.”

Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan 26 Ocak’ta yapılan yazılı açıklamada, otomotiv yan sanayi firması olan Farplas Otomotiv’in sendikaya üye olan 100’ü aşkın işçiyi işten çıkardığı belirtilmiş; işten çıkarılma endişesiyle karşı karşıya olan 2 bin işçinin olduğu ifade edilmişti.

Fabrika önündeki eylemler ise 20 Ocak’tan bu yana sürüyor.

Atılan işçilerin geri alınması ve sendikanın tanınarak sözleşme masasına oturulması talep ediliyor.

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