Ocak ayı dış ticaret verileri açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ilk ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 17,3 artışla 17 milyar 593 milyon dolara çıktığını açıkladı. Muş, "Bu tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı" dedi. Türkiye'nin dış ticaret açığı 2022 Ocak'ta 10,4 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 Ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk ayında ihracat yıllık bazda yüzde 17,3 artışla 17 milyar 593 milyon dolara çıktı. Muş, “Bu tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı” dedi.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 55 artışla 28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Muş, “Ocak ayı ithalatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Muş, “Ocakta enerji ithalatımız 9 milyar dolar olarak gerçeklemiş durumdadır. Enerji hariç bakıldığında Ocak ayında ithalatımız 19 milyar dolar seviyesinde realize edilmiştir. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç bakıldığında yüzde 88,3 olarak kaydedilmiştir” diye konuştu.

Türkiye’nin dış ticaret açığı 2022 Ocak’ta 10,4 milyar dolar oldu.

EN ÇOK ALMANYA’YA

Ocakta en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla yüzde 11,4 artış ve 1 milyar 616 milyon dolar ile Almanya, yüzde 32,6 artış ve 1 milyar 233 milyon dolar ile ABD ve yüzde 18,8 artış ve 1 milyar 27 milyon dolar ile İtalya oldu.

Ocak ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; Rusya yüzde 149,8 artışla 4 milyar 564 milyon dolar, ABD yüzde 328,6 artışla 3 milyar 109 milyon dolar ve Çin yüzde 40,8 artışla 3 milyar 94 milyon dolar oldu.

EN FAZLA İHRACAT OTOMOTİVDE

Ocak ayında en fazla ihracat yapan sektör 2,23 milyar dolar ile otomotiv oldu. Bu sektörü kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.

Ocak ayında yıllık bazda ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 54’lük artış ve 1,63 milyar dolar ile çelik sektörü oldu.

Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç yüzde 88,3 olarak kaydedildi.

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