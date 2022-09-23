Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek mi? Sözleşmeli personelin kadroya geçmesinde son durum ne?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin konu hakkında "Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." açıklamasında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamuda sayıları 560 bin kişiyi bulan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi kapsamında hazırlıklar sürerken, çalışanlar son durumu merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyareti sırasında konu hakkında açıklamalarda bulundu.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLER KADROYA GEÇECEK Mİ?

Bakan Bilgin sözleşmeli personeller ile ilgili basında yer alan haberlerdeki yanlışlıklara vurgu yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu’nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız.

Çıkacak reel enflasyon nedir, ona göre değerlendireceğiz. Aralık ayında ortaya çıkan tabloya göre değerlendirmeyi yapacağız. AA