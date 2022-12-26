Sözleşmeliye kadro ne zaman, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro çalışmalar geçtiğimiz haftalarda sona erdi, düzenleme bugün meclise sunulacak. Sözleşmeli personelin kadroya geçişi için 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacak. Sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro kapsamına alındı.

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Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlayacak olan sözleşmeliye kadro düzenlemesi için sona gelindi. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN MECLİSE GELİYOR?

Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın (26 Aralık) Meclis’e gidiyor” dedi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM NE?

Bakan Bilgin sözleşmeli memurların kadroya alınmasıyla ilgili de “Hemen kadroya geçiyorlar, bizim çalışmamız öyle. Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasına referans verdiler. Ayrıntılı konuşma değildi. Ben anlatıyorum. Kimler var bunun içerisinde? Sözleşmeli hemşireler var mı?' dedi Sayın Başkan. Var. Aile hekimi çalışanları var mı dedi, var. Üniversite, ben üniversite hocasıyım, 30 ders verdim. Bizim asistanlarımız var, 50-D'li çocuklar var. Sağlık çalışanlarımız var. Sanatçılarımız var. Bütün bunları kapsam içerisine aldık, yaklaşık 500 bine ulaşacak sayı gündemde. Bu çalışmamız teknik olarak bitti” diye konuştu.

“GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ”

Bakan Bilgin geçici işçilerle ilgili de çalışmalarını aktararak, “Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim, inşallah bu ay içerisinde yüce Meclis'e intikal eder. Sizin bizim yaptığımız çalışmaya katkı yapacağınıza inanıyorum. O inançla da projenin daha da zenginleşeceğini düşünüyorum” dedi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERE VERİLECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

ÖĞRETMENLER VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DE DAHİL

Bilgin, şöyle devam etti:

“Üstelik sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz.”

Düzenlemenin, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsadığını ifade eden Bilgin, “Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme” diye konuştu.

Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız.”

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

YENİ İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek.

Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor. AA