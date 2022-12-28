Sümer Holding’den geriye dava yükü kaldı

Bir zamanlar vatandaşın her tür giyim ihtiyacını ucuza karşıladığı Sümerbank tarihe karıştı, 3 bin 103 adet alacak davası kaldı.

Başak KAYA

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Bir zamanlar Türk halkının gözünde taht kuran, vatandaşların her tür giyim ihtiyacını ucuza karşıladığı Sümerbank tarihe karıştı, birçok kuruluşun birleşmesiyle Sümer Holding adını aldı.

Fabrikaları kapanıp işlevini yitirdi ve üretimi de kalmadı. Sayıştay, Sümer Holding'in 3 bin 103 adet alacak davası bulunduğunu, davaların toplam bedelinin ise 2021 yılı sonu itibariyle 411 milyon lirayı aştığını belirledi. Bu paranın tahsilinin zor olduğu belirtilerek, ‘'Fuzuli masraf yapmayın'' denildi.

Sayıştay denetçileri Sümer Holding'in dava konusu olan veya icra takibinde bulunan bazı alacakların takip masraflarının alacak tutarından fazla olduğunu, bazı alacakların tahsil imkanının bulunmadığını, bu alacakların takibine devam edilmesinin faydasız gider ve iş kaybına neden olduğunu belirledi.

Sayıştay raporunda şunlar kaydedildi:

FUZULİ MASRAF

“Holdingin herhangi bir üretim faaliyeti kalmamıştır. Kurumun ana faaliyetlerden birini takibini üstlendiği davalar oluşturmaktadır. 2021 yılı sonu itibariyle 332 adet idari ve vergi davası, 1207 adet iş ve hukuk davası, 1420 adet icra davası, 12 adet ceza davası olmak üzere toplam 3103 adet dava dosyası, 38 avukat tarafından takip edilmektedir. Davaların toplam bedeli 411 milyon 80 bin liradır.

Dava süreci içersinde yaşanan problemler nedeniyle yüksek yargılama giderleri ödendiği ve mesai kaybı yaşandığı görülmektedir. Bazı icra dosyalarında borçlulara tebligat yapılamadığı, emniyet tahkikatlarının olumsuz sonuçlandığı, bazı dosyaların icra müdürlüklerince bulunamadığı, bir kısmının ise imha edildiği için paranın tahsil imkanı kalmadığı tespit edilmiştir. Bu alacakların takibi için fuzuli masraf yapılmakta ve zaman kaybı oluşmaktadır.”

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