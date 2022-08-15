Suudi Prensi El Velid’den Rus şirketlerine 500 milyon dolarlık yatırım

Suudi Arabistan Prensi El Velid bin Talal, Rusya-Ukrayna savaşından önce ve sonra Gazprom, Lukoil ve Rosneft’e 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan Prensi El Velid bin Talal, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığı günlerde Rus şirketlerine 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.

Bloomberg'in haberinde Prens El Velid'in yatırım şirketi Kingdom Holding'in şubatta Gazprom, Lukoil ve Rosneft'in çıkardığı depozito makbuzlarını satın aldığı bildirildi. Rusya, Ukrayna'ya askeri harekatını 24 Şubat'ta başlatmıştı.

YATIRIMLARIN DEĞERİ SAVAŞ SONRASI DÜŞTÜ

Yatırımlara dair detaylı bilgi verilmedi ve Suudi şirket yatırımlara yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.

Söz konusu menkul kıymet sertifikalarının değeri savaş başladıktan sonra hızla düştü. Savaşın ardından Moskova'da ticaret durmuş ve Batılı ülkeler Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulamıştı.

Prens El Velid ülkesinin en zengin isimlerinden biri ve en yüksek profilli uluslararası yatırımcılar arasında yer alıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönettiği varlık fonu mayısta Kingdom Holding'in yüzde 16,9'luk hissesini satın almıştı.

Prens El Velid, 2017'de yolsuzlukla mücadele soruşturması kapsamında diğer prensler ve hükümet yetkilileriyle birlikte Suudi başkentindeki Ritz-Carlton otelinde gözaltına alınanlar arasındaydı. Prens hakkında hiçbir resmi suçlama yapılmamış ve hükümetle anlaşmaya vardıktan sonra serbest bırakılmıştı.

GAZPROM'A 365 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Kingdon Holding, şubatta Gazprom'un Amerikan mevduat makbuzlarına 1,37 milyar riyal (365 milyon dolar) yatırım yaptı ve bu, şimdiye kadar açıklananların arasında en büyük hisse oldu. Şirket ayrıca aynı ay Rosneft'in küresel mevduat makbuzlarına 196 milyon riyal (52 milyon dolar) ve şubat-mart arasında Lukoil'in Amerikan mevduat makbuzlarına 410 milyon riyal (109 milyon dolar) yatırım yaptı.

Kingdom Holding 2020'den bu yana küresel hisse senetlerine ve mevduat makbuzlarına 3,4 milyar dolar yatırım yaptı. En büyük hisse, Nisan-Ağustos 2020 arasında İspanya'nın Telefonica şirketine yapılan 2,5 milyar riyallik yatırıma aitti.

CİTİGROUP VE APPLE'DA DA YATIRIMLAR VAR

Şirket ayrıca 2020 ve 2021'de Uber, TotalEnergies, Alibaba ve BHP'den de hisse aldığını açıklamıştı. Kingdom Holding'in açıkladığı son yatırım Hercules Capital'den haziranda alınan 178 milyon riyallik hisseydi. Risk sermayesi şirketinin hisseleri temmuz başından bu yana yüzde 17 arttı.

67 yaşındaki Prens El Velid Citigroup ve Apple gibi şirketlerden hisse aldıktan sonra en yüksek profilli Suudi yatırımcılardan biri oldu.

Prens El Velid yakın zamanda Rotana Music şirketindeki hissesini Warner Music'e sattığını da duyurmuştu. Prens ayrıca Four Seasons otel zincirindeki hissesinin bir kısmını Bill Gates'in Cascade Investment'ına satarak 2,2 milyar dolar elde etmişti.

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