Swap sırası Azerbaycan’da: 1 milyar euro iddiası

Türkiye'nin önümüzdeki haftalarda Azerbaycan ile 1 milyar euro büyüklüğünde swap anlaşması yapacağı öne sürüldü. Daha önce Çin, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmalar yapılmıştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, Çin, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Katar ile de swap (para takası) anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Middle East Eye sitesinin iki Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında önümüzdeki haftalarda imzalanması beklenen anlaşmanın büyüklüğünün 1 milyar euro büyüklüğünde olması bekleniyor.

Bir yetkilinin “Anlaşma neredeyse hazır, sadece bürokrasi zaman alıyor” dediği aktarıldı.

Türkiye mevcut durumda yabancı merkez bankaları ile toplamda 28 milyar dolarlık swap anlaşması yaptı.

Çin yuanı, Katar riyali, Güney Kore wonu ve Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi cinsinden yapılan anlaşmalarla TCMB’nin brüt rezervlerinin yüksek tutulması hedeflendi.

TCMB’nin swap hariç net rezervi, 14 Ocak itibarıyla eksi 56,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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