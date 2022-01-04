Taksimetrede fahiş ücrete inceleme talebi

Taksimetre fiyatının 850 TL'ye yükseltilmesine ilişkin konuşan Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, “Hangi sebeple bu kadar yüksek, anlayamadık. Ayarı yapan kişinin kestiği faturayı da gördüm. Kendisinin bu 850 TL'nin içinden aldığı para 105 TL. Geriye kalan 750 TL'nin nereye gittiğini bilmiyoruz" dedi.

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Eskişehir’de alınan UKOME kararınca enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebepler neticesinde taksi, minibüs, taksi dolmuş ve diğer toplu taşıma hizmetlerine zam yapıldı.

Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle Eskişehir’de taksimetrelerini güncellemek zorunda olan taksici esnafının ise soluğu kentteki tek yetkili serviste aldığı, esnafın 850 TL olarak belirlenen taksimetre güncelleme ücretine isyan ettiği belirtildi.

İHA’nın aktardığına göre, taksici esnafı Eskişehir'deki fiyat hakkında da inceleme yapılmasını istiyor.

‘ARADAKİ 750 TL NEREYE GİDİYOR BİLMİYORUZ’

Ortalama 5 dakikalık bir işlem için talep edilen ücretin yüksek olduğuna değinen Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, Eskişehir'deki fiyatın 850 TL olduğunu ve durumun incelenmesi gerektiğini belirtti.

Oda olarak durumu araştırdıklarını ve istenen ücretin hangi sebeple bu kadar yüksek olduğunu bilmediklerini aktaran Er, “Taksimetreler ayarlanırken 850 TL fiyatı duyan vatandaşlar ve taksici esnafı ‘çok yüksek' dediler. Bizce de bu fiyat çok yüksek. Bizim oda olarak böyle bir yaptırım gücümüz yok” dedi.

“Belki de Eskişehir olarak en düşük fiyat bizde olabilir” diyen Er, “Komşumuz Kütahya'da güncelleme bin TL'ye yaptırılmış. Biz çevre illeri de araştırdık. Ayarı yapan kişinin kestiği faturayı da gördüm. Kendisinin bu 850 TL'nin içinden aldığı para 105 TL. Geriye kalan 750 TL'nin ise nereye gittiğini bilmiyoruz” diye konuştu.

GEREKÇESİ DOLAR

Bu durumu sorduklarında “farklı şirkete gidiyor, dolar kuru üzerinden ayarlama yapılıyor, serbest piyasa” gibi cevaplar aldıklarını kaydeden Er, şöyle devam etti:

“İstanbul'da bu ücret gündemden düşmüyor. Tüm illerde durum böyleyse Ankara'nın buna bir çözüm bulması gerekiyor. İlgili bakanlıklar veya federasyonumuzun buna bir çözüm bulması lazım. Burada Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın cebine giren bir delikli kuruş yok. Araştırılması ve bunun tabanına inilmesi gerekiyor. Biz de üyelerimize ne diyeceğimizi bilemiyoruz. İnsanlar bu konuyla ilgili bilgilendirilsin.”

‘GRUPLAR HALİNDE GÖNDERDİK’

Taksimetre güncelleme kuyruğu hakkında da İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, şunları anlattı:

“Biz taksilerle ilgili UKOME’ye taksi ve taksi dolmuşlar için zam talebinde bulunduk. UKOME’den 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere zam kararı çıktı.

Biz de Eskişehir merkezinde ilçeler hariç 468 adet taksi olması nedeniyle 31 Aralık günü, taksimetre ayarını yapan kişiyle görüşerek zamların taksimetreye geçirilmesini sağladık.

Taksimetreyi güncelleyen kişiyle görüştüğümüzde bize bin TL civarında bir fiyat çıkardı. Biz de pazarlık yaparak 850 TL’ye kendisini razı ettik. Sonrasında planlamamızı yapıp şehirde taksi yetersizliği oluşturmamak için gruplar halinde taksilerimizi ayarlama için gönderdik. Bir günde güncelleme işlemi tamamlandı. Esnafımıza bu konuda bir sıkıntı yaşatmadık. Birkaç tane alternatif olsa daha iyi olabilir.” (İHA)

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