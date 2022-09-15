Tarımda elektrik faturaları için kredi verilecek

Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), tarımsal faaliyetler veya sulama tarifesine tabi elektrik fatura ödemeleri için kredi verecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığının “Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tebliğ’in kapsam yılı 1 yıl uzatılarak 31 Aralık 2023 oldu. Kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran) için 1000 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere de kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

İşletme kredisi kullanacak kuluçkahanelerin faaliyet onay belgesine sahip olmaları gerekecek. Kanatlı sektörüne yönelik yatırım ve işletme kredisi kullanacak kanatlı işletmeleriyle kuluçkahane işletmelerinin aynı gerçek kişi ya da aynı tüzel kişiliğe ait olma zorunluluğu bulunmayacak. Gerçek ya da tüzel kişiler sadece kanatlı işletmesi ya da sadece kuluçkahane sahibi olabilecek.

Damızlık kanatlı hayvanların ve damızlık yumurtaların, damızlık büyük ebeveyn, damızlık ebeveyn olduklarını gösteren sağlık sertifikası veya fatura istenecek.

İşletme kredisi kullanacak damızlık kanatlı işletmelerinin Bakanlıktan alınmış damızlık kanatlı işletmeleri ile kuluçkahane (damızlık amaçla civciv çıkaran) işletmelerinin ilgili faaliyet onay belgelerine sahip olmaları gerekecek.

ARONYA ÜRETİCİLERİNE İNDİRİMLİ KREDİ

Öte yandan aronya, stratejik bitki üreten üreticilerin faiz indirimli kredi kullanabilecekleri bitkiler arasına eklendi.

Örtüaltında yapılan muz yetiştiriciliğine yönelik ise yeni yatırım kredisi kullandırılmayacak. Yeni kullandırılacak işletme kredilerinde özellikli kriter indirim oranları uygulanmayacak.

Sulama birliklerinin, sulama tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını, güneş enerjisi kaynağından üretmek için gerekli olan alet-ekipman alımı ve tesis kurulumu konularındaki kredi talepleri düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

ELEKTRİK FATURASINA KREDİ

İlgili Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama kooperatifleri ve birlikleriyle gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin elektrik perakende satış şirketi veya elektrik toptan satış şirketi veya elektrik dağıtım şirketince düzenlenmiş tarımsal faaliyetler veya sulama tarifesine tabi elektrik fatura ödemeleri için, üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, kredi sağlanacak.

Söz konusu kooperatif, birlik veya üreticilerin, yeni faturalarını ödemek amacıyla, söz konusu krediden yararlanabilmeleri için birikmiş veya normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş veya taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borçlarının, taksitlendirilerek ödenen veya ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitlerinin bulunmaması gerekiyor. (AA)

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