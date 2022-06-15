Tarımda motorin 10 lira olsun

Türkiye yüksek enflasyondan nasıl kurtulur? Dr. Nedim Türkmen mazot örneğiyle anlattı... 30 TL’ye dayanan akaryakıt fiyatının enflasyonu körüklediğini belirten Nedim Türkmen, en başta tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksek enflasyon altında ezilen vatandaşların alım gücü günden güne erirken, üreticiyi de artan maliyetler zorluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 73.50 olurken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 132.16'ya yükseldi. Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle üreticiler ürünlerine zam yapıyor. ÖTV bir litre motorinde 2.05 TL, bir litre benzinde 2.52 TL olurken, KDV de sırasıyla 4 TL ve 3.96 TL oldu.

DURUM SÜRDÜRÜLEMEZ

Bu durumun sürdürülemez olduğunu söyleyen SÖZCÜ Yazarı Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, başta tarım ve gıda olmak üzere vatandaşı doğrudan ilgilendiren alanlarda akaryakıt sübvansiyonlarının devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Devletin 1 litre akaryakıttan 6 TL civarında ÖTV ve KDV aldığını belirten Türkmen, “Motorinin litresi 30 TL'ye dayanmış durumda. Vergi alınmasa ve 24 liraya satılsa bile bir faydası yok artık. Vergi indirimiyle dahi düzelebilecek bir durum değil” dedi.

GIDAYA YANSITILMALI

Motorinin çiftçiye 10 TL'ye satılması gerektiğini ifade eden Türkmen, “Çiftçi 30 liradan mazot aldığında meyve sebzesini de buna göre satmak zorunda kalıyor. Bu nedenle vatandaş ürünleri pahalıya satın alıyor. Tarımsal destekler var ama yetersiz. Enflasyonu düşürmek için akaryakıtta sübvansiyon yapılmalı” diye konuştu. Devletin belirli sektörlerden 236 milyar TL vergi almadığını hatırlatan Türkmen, “Bunun da çoğunluğu inşaat gibi verimsiz alanlarda oldu. Vergi harcaması yapılacaksa, bu daha faydalı olan tarım ve ulaştırma gibi alanlara

yansıtılmalı” ifadelerini kullandı.

Fakirden zengine gidiyor

Faiz ödemeleri çığ gibi büyüyor

Başta çiftçiler olmak üzere üreticinin desteklenmesi yerine kaynakların zenginlere aktarıldığını söyleyen Nedim Türkmen, faiz ödemelerinin çığ gibi büyüdüğünü belirtti. Nisan ayı itibarıyla Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) 16.3 milyar TL kur farkı ödemesi yapıldığını, Kurumlar Vergisi istisnalarıyla birlikte bu rakamın 40 milyar TL'ye ulaştığını anlatan Türkmen, “Böyle giderse yıl sonunda KKM'ye vatandaşın cebinden 300 milyar TL gidecek” dedi.