TBMM’de gündem zamlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yılın ilk mesaisi için toplanan Genel Kurul'da grup başkanvekillerince, zam oranları üzerine açıklamalar yapıldı.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarla açılan oturumda ilk sözü HDP Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aldı.

‘Kamuda mülakat mağdurları’ konulu konuşma yapan Kenanoğlu, sınavlarda başarılı olan kişilerin mülakatlarda kaybettiğini söyledi. Kenanoğlu, “Sınavlarda 1’inci olan, 2’nci olan, 90, 80 puanın üzerlerinde alanlar var ve bunlar doğal olarak diyorlar ki ‘Tamam, yani ben artık kazandım’ bir bakıyorlar ki mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü mülakat denilen bir sistem oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, konuşmasını bugün vefat yıl dönümü olan şair Arif Nihat Asya’ya ayırdı. Çakır, kürsüden Asya’nın birkaç şiirini okudu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise Meclis kürsüsünden seçim bölgesine ilişkin sıkıntıları dile getirdi.

İYİ PARTİLİ USTA: YENİ YILA GİRMEDEN ZAMLAR GELDİ, UYUYAMADIK

Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri oturdukları yerden söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yeni yıla büyük zamlarla girildiğini belirterek, “Yeni yıla büyük zamlarla, 90’lı yılları andıracak büyük zamlarla maalesef uyandık. Daha doğrusu yeni yıl girmeden zamlar geldi, uyuyamadık” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay iki yıldır yaşanan pandemiye dikkat çekerek, “Covid-19 salgını nedeniyle son 2 yıldır olağanüstü bir dönemden geçilmektedir. Salgın, makro ekonomik dengeleri ve küresel ticaretin işleyişini ciddi şekilde sarsmıştır. Salgın nedeniyle tüm dünyada bütçe açıkları, borçluluk, işsizlik ve enflasyonda yüksek artışlar meydana gelmiş, gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk artmış, fiyat istikrarı bozulmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan da zam eleştirileri geldi. Özkoç, “Türkiye’de yaşayan bir avuç zenginin arkasında değil, 85 milyon kişinin arkasında duracağız. Türkiye’de zenginleşen, palazlanan, iktidarın nimetlerinden yararlanarak milyarlarına milyar katanların değil, 83 milyonun ne çektiğini anlatacağız” diye konuştu.

AKP’Lİ AKBAŞOĞLU: VERDİĞİMİZ BÜTÜN SÖZLERİN ERİYİZ

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt verdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranına değinen Akbaşoğlu, şunları söyledi:

* Memur ve emeklilerimizle ilgili dün yüzde 30,5 oranında bir zam açıklanmış oldu. Bu manada, hakikaten, inşallah ilk altı aylık dönem için 1 Ocak 1 Temmuz arasında altı aylık döneme dönük olan, yüzde 30,5 zam oranının, tabi ki temmuz ayında yapılan toplu sözleşme gereğince ilave yüzde 7 oranında zam ve gerektiğinde de enflasyon farkıyla beraber değerlendirilecek şekilde milletimizin huzuruna çıktık.

* Bu manada, biz verdiğimiz bütün sözlerin eriyiz, verdiğimiz sözü yerine getiririz. Bugüne kadar bunun ispatını her zaman ortaya koyduk. DHA

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