TCMB’den enflasyon değerlendirmesi: Döviz kuru gelişmelerinin yansımaları hissedildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu dönemde birçok kalem üzerinde döviz kuru gelişmelerinin yansımaları hissedilirken, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatlar özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda artmıştır" ifadelerine yer verdi.

Sozcu.com.tr

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TCMB aralık ayı aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. TCMB raporunda, “Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı temel mal ve gıda alt grubundan gelmiştir. Bu dönemde birçok kalem üzerinde döviz kuru gelişmelerinin yansımaları hissedilirken, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatlar özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda artmıştır” denildi.

Dün Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından TCMB bugün aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 artış gösteren tüketici fiyat endeksindeki gelişmelere ilişkin TCMB, döviz kurlarındaki hareketliliğe vurgu yaptı.

‘GIDADA GİRDİ MALİYETLERİ ETKİLEDİ’

Otomobil fiyatlarındaki artışın dikkat çekici olduğu belirtilen raporda, “Gıda grubunda yıllık enflasyon taze meyve ve sebze kalemlerinde görece daha ılımlı seyrederken, girdi maliyetlerinin etkisiyle taze meyve ve sebze dışı kalemlerde kayda değer bir oranda yükselmiştir” ifadeleri kullanıldı.

ENERJİ FİYATLARINDA KUR ETKİSİ

Raporda, uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde gerilemenin izlendiği, döviz kuru gelişmelerinin yansımalarıyla başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatlarındaki artışların ise devam ettiği belirtildi.

TCMB tarafından kaleme alınan aralık ayı raporunda ayrıca, “Hizmet grubunda da yükselişler genele yayılırken, bilhassa lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanma gıda enflasyonundaki görünümün de etkisiyle belirgin olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca “Türk lirasındaki değer kaybı, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ile tedarik zincirlerinde devam eden aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar oldukça güçlü seyretmiştir” denildi.

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