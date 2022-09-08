TEİAŞ ihalelerinde yüklenicilere yeni ayrıcalıklar getirildi

TEİAŞ yayınladığı yönetmelikle, mal ve hizmet alım sözleşmeleri devam eden yüklenicilere artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı düzenlemesini duyurdu. Yüklenicilerin 30 gün için başvurması gerekiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin g bendi uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslara dair yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe giren “Artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshi” başlıklı maddede, ek fiyat farkı talep eden yükleniciler 30 gün içinde idareye başvurdukları takdirde devam eden sözleşmelerinde mevcut fiyat farkı hesaplamalarına ek olarak da fiyat farkı alabilecek.

Yönetmeliğin tam metni şöyle:



MADDE 1- 13/2/2020 tarihli ve 31038 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshi

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 1/4/2022 tarihinden önce bu Yönetmeliğe göre ihale edilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde;

a) 1/1/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilir.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.

(2) 1/1/2022 tarihinden önce bu Yönetmeliğe göre ihale edilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmelerden, 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15'ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir. Geçici 3 üncü maddeye göre devredilen sözleşmeler için bu fıkra kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz. Feshedilen sözleşmelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hükümler uygulanmaz. Sözleşmenin feshi halinde yüklenici hakkında fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu durumda, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında İdareden herhangi bir mali hak talebinde bulunulamaz. Yüklenici tarafından can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik İdarece uygun görülecek tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden damga vergisi alınmaz.

(3) Bu maddeye göre ek fiyat farkı verilebilmesi için, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İdareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

(4) Bu madde kapsamında artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin İdareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz. Ancak, 13/5/2022 tarihinden önceki hakedişlere artırımlı fiyat farkı verilebilmesi için, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İdareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

(5) Bu maddeye göre sözleşmelerin feshedilerek tasfiye edilebilmesi için, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İdareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

(6) Bu madde kapsamında artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı ödemeleri ile fesih işlemlerinin gerçekleştirilmesinde; 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

İlginizi Çekebilir İki yılda TEİAŞ'tan 91 milyonluk ihale aldı

İlginizi Çekebilir Elektrik zamları vatandaşı ikiye böldü: Birine yüzde 20, diğerine yüzde 30