Tekel Bayiler Platformu Başkanı: Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur" açıklamasında bulundu.

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Yeni yılda hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yüzde 47,40 oranında dev zam yapıldı.

Bu gelişmeyle sigara ve alkolde olağanüstü fiyat artışı beklenirken Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir sosyal medya paylaşımında bulunarak Türkiye genelinde dükkan kapattıklarını belirtti.

“YÜZDE 40 ZAM YAPILMASI BİZLERİN TİCARETİNİ SEKTEYE VURMUŞTUR”

Konuyla ilgili açıklamasında Aybaş, “Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur. Ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın ya da ürün versinler” dedi.

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