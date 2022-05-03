Teknoloji üssüne gübre fabrikası

Filyos Limanı’ndan sonra şimdi de Filyos Endüstri Bölgesi’nde ‘Tosyalı’ tartışması başladı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı’ya Filyos Endüstri Bölgesi’nde kuracağı gübre fabrikası için 49 yıllığına yer tahsis edilmesi tepkilere neden oldu.

Erdoğan SÜZER

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Gübre fabrikası ileri teknoloji yatırımı olmadığı halde, endüstri bölgesine dahil edildi. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Tosyalı Holding'e Filyos'ta ayrıcalık sağlandığı gerekçesiyle TBMM'ye önerge verdi. Demirtaş soru önergesinde, Filyos Endüstri Bölgesi'nin teknolojisi ve katma değeri yüksek ürünlerin imal edilmesi amacıyla kurulduğuna dikkat çekerek, “Bölgede TVF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı'ya ait Gübre Sanayi A.Ş'ye 49 yıllığına fabrika için yer tahsis edilecek. Gübre, teknolojik bir ürünü değildir ve gübre fabrikaları cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren ülkemizde kurulmuştur'' dedi.

KÂRINA KÂR KATACAK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alabilecek yatırımlar arasında gübre fabrikasına yer vermediğini belirten Demirtaş, “Kamunun kaynakları ile yapılan bölge, Tosyalı Holding'in kârına kâr katacak” diye konuştu.

Gerekiyorsa serbest bölgeye kurulsun

– CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, gübre fabrikasında çalışacak işçi sayısının hedeflenen istihdamın onda birine bile ulaşmayacağını söyledi. Fabrikanın endüstri bölgesine kurulmaması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, “Eğer bir gübre fabrikasına ihtiyaç duyuluyorsa o fabrika Filyos Serbest Bölgesi'nde kurulmalıdır” dedi. Soru önergesinde, gübre fabrikasından çıkacak atık suların arıtıldıktan sonra Filyos Nehri'ne verileceği, bunun Karadeniz'de müsilaja neden olabileceği uyarısı da yapıldı.