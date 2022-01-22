Tekstil kentinde tezgahlar susacak

Denizli’de tekstil üretiminin yoğunlukta olduğu organize sanayi bölgesinde elektrik tüketimi üç gün boyunca yüzde 10 ile sınırlandırılacak. Alınan karar gereği Çarşamba gecesi başlayacak uygulama Cuma gecesi sona erecek.

Selami AYDIN

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İran'ın doğalgaz kesintisinden sonra Türkiye genelindeki organize sanayi bölgeleri ve tüketimi 1600 kilovat saat olan OSB dışındaki büyük sanayi kuruluşlarına yazı gönderilerek elektrik tüketimi sınırlandırıldı.

Çoğunlukla tekstil firmalarının bulunduğu Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde bugün gerçekleştirilen toplantının ardından üç gün süreyle tüketim yüzde 10 ile sınırlandı. Buna göre bölgedeki fabrikalar Çarşamba gecesi 00:00 ile Cuma gecesi 24:00 saatleri arasında sınırlı elektrik tüketecek.

“BOTAŞ'IN PLANSIZLIĞI”

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk kesintinin gıda fiyatlarının yükselmesine kadar gidecek bir süreci tetikleyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Zaten Türkiye'de doğalgaz santralleri elektrik üretiminin yüzde 33'ünü karşılıyor. Böyle bir doğalgaz kısıtlaması olduğu anda özellikle OSB içinde elektrik üretimini yapan birliklerin elektrik üretemeyecekleri malumdur.

* Elektrik kesintisi sanayici ve ihracatçıyı zor durumda bırakacak. Hem zamanı gelen ürünlerini üretemez duruma düşmesi hem de ürünleri geç teslim etmekten kaynaklı reklamasyon cezası yemeleri zincirleme olarak gıda sektöründe fiyatların artışına neden olacaktır.

* Doğalgaz kesintisi geçmiş dönemlerde devletler arası problemlerde bile olmazken BOTAŞ'ın 2021 yılındaki planlamayı doğru yapmadığından kaynaklı doğalgaz arzında sıkıntı yaşıyoruz.

“ÜRETİM VE İHRACAT DÜŞECEK”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci sınırlamanın ihracatı etkileyeceğini belirterek, “Doğalgaz kullanımı yüzde 40 düşürüldü. Aksi halde cezalandırılacağımız söylendi. Büyük bir problem yaşıyoruz. Sanayinin kullandığı elektriğin yüzde 90'ını kesmek istiyorlar. Bu üretimi mutlak suretle düşürecektir. Sonraki süreçte ihracatımız da düşecek uzun sürmesi durumunda ise istihdamı da etkileyecektir” diye konuştu.

İŞTE DİĞER OSB'LERDE SON DURUM

İzmir'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik sınırlaması Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar sürecek. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi elektrik kullanımını hafta başında yüzde 39, Salı günü yüzde 66, Çarşamba günü yüzde 5 ve Perşembe günü yüzde 6 ile sınırlandırdı. Bursa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ise haftanın ilk üç gününde sınırlama uygulayacak. Türkiye’nin dört bir yanında OSB’lerde elektrik planlaması gerçekleştiriliyor.

Diğer yandan Denizli, Aydın ve Muğla'da OSB'ler dışında 35 firma da kesintilerden etkilenecek.

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