Tekstilde belirsizlik ve kârsızlık dönemi

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı Nazmi Irgat, tekstil sektöründe yaşanan sıkıntıları SÖZCÜ Web TV'ye anlattı. Irgat, "Esnafımız sattığı malın yerine yenisini koyamıyor, ciro kaybı yaşıyor ve kâr edemiyor" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı Nazmi Irgat, tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin SÖZCÜ WEB TV’ye yaptığı açıklamasında üretici ve sanayicinin önünü göremez hale geldiğini söyledi.

Irgat, “Esnafımız sattığı malın yerine yenisini koyamıyor, ciro kaybı yaşıyor ve kâr edemiyor. Kilogram fiyatı 18 lira olan pamuk, 45 liraya çıktı. Polyesterde yüzde 200 artış var. Önce aşırı enflasyon üzerine de savaş, sıkıntıların tuzu biberi oldu. Üretimde gerileme var. En fazla da deri sektörü etkilendi'' dedi.

ÜRETİM DÜŞTÜ, ESNAF FİYAT VEREMİYOR

Irgat’ın açıklamalarında öne çıkan kısımlar şu şekilde:

BÜYÜK ARTIŞ: Pamuk üretimi yeterli değil. Tekstil sektörü ihracat üzerine kurgulanmıştır. Yüzde 70 oranında başta Batı Avrupa olmak üzere ihracat yapılır. Bu denli hızlı enflasyon artışıyla beraber, tekstil sektöründe üreticilerin fiyat tutturması mümkün olamıyor. Başta enerji maliyetleri ve ham madde olmak üzere girdi maliyetlerindeki çok hızlı ve değişken artışlarla beraber fiyat tutmuyor.

ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ: Aşırı enflasyonla beraber, Rusya- Ukrayna savaşı da sorunların tuzu biberi oldu. Şu andaki belirsizlik nedeniyle üretimde gerileme söz konusu. Dolayısıyla üretici, sanayici, önünü göremez durumda. Esnafımız fiyat vermekte zorlanıyor. Sattığı malın yerine yenisini koymakta büyük zorluklarla karşılaşıyor. Hayat pahalılığıyla beraber tüketiciler açısından giyim sektörü ikinci planda kaldı. Esnafın hem ciro kaybı var hem de kâr edemiyor.

DERİ SEKÖTÖRÜ: Tekstilin ana maddesi olan pamuk üretimi yeterli değil. Polyesterde de yüzde 200 artış oldu. Giyimin sportif giyime dönüşmesi en fazla deri sektörünü etkiledi. Deri sektöründe ülkemiz yüksek kalitede deri üretimleri yapıyor. Ama piyasa dışı kalmak gibi bir lüksümüz yok. Az kar edilse de üretimi devam ettirmek zorundayız. Sorunları aşmak için büyük çaba sarf ediliyor.

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