Temel gıdada KDV indirimi enflasyona nasıl yansıyacak?

Temel gıdada KDV indiriminin tamamının fiyatlara yansıması halinde enflasyona iki ayda 1.5 puan düşürücü etki yapması bekleniyor. Istanbul Analytics'in bugün yayımladığı notta, "Olumlu bir gelişme, ancak hayat pahalılığını çözmez" denildi. Notta, "Asıl başarı elektrik ve doğalgaz faturalarına çare bulmak olurdu" ifadeleri yer aldı.

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Enflasyon ocak ayında yüzde 50’ye yaklaşarak 20 yılın yeni zirvesine yükselirken, enflasyonu düşürmek için hafta sonunda temel gıdada KDV indirimi açıklandı.

Temel gıda maddelerinde yapılan yedi puanlık KDV indiriminin fiyatlara tamamen yansıtılması halinde enflasyona iki ay içinde üzere 1.5 puan düşürücü etki yaratacağı tahmin ediliyor.

KDV indirimleri bugün yürürlüğe girerken, Reuters’a bilgi veren üç ekonomistin hesaplamalarına göre, vergi indiriminin tamamının fiyatlara yansıtılması halinde yıllık enflasyon 150 baz puan düşeceği tahmin ediliyor.

BÜTÇE MALİYETİ 35 MİLYAR TL

İndirim ay ortasında yapıldığı için etkinin bir kısmı şubat ayında bir kısmı mart ayında görülecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile indirimlerin artması halinde ise etki de aynı oranda artacak.

KDV gelirlerinde ise bugün başlayan indirimle 25-35 milyar TL bütçe maliyeti olması bekleniyor. Ekonomistler kullanıma ve indirime göre etkilerin değişebileceğine dikkat çekiyorlar.

‘OLUMLU AMA HAYAT PAHALILIĞINI ÇÖZMEZ’

Öte yandan Istanbul Analytics’in bugün yayımladığı notta, “Olumlu bir gelişme, ancak hayat pahalılığını çözmez. Zaten çok düşük kâr marjları ile çalışan organize perakende sektörünün KDV indirimini yüzde 100 tüketiciye yansıtması da pek olası değil. Asıl başarı elektrik ve doğalgaz faturalarına çare bulmak olurdu” ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ise vergi indirimlerinin tüketiciye yansıtılması için yoğun denetim yapacağını da açıkladı.

ERDOĞAN SEKTÖRDEN İNDİRİM İSTEMİŞTİ

Erdoğan, enflasyonla mücadele amacıyla temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e çekildiğini açıklarken, sektörden de yüzde 7 ile ek bir indirim istediğini, böylece gıda ürünlerinde yüzde 14 indirim beklediklerini ifade etti.

Kuru yeniden “istikrara kavuşturduklarını” belirten Erdoğan, “Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılı içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

Erdoğan, “Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde Pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14’lük bir indirim yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu. (REUTERS)



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